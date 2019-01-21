ЦСКА разгромил латвийский «Вентспилс»

ЦСКА провел товарищескую встречу с латвийским «Вентспилсом» и одержал разгромную победу.
ЦСКА - «Вентспилс» 5:0 (3:0)
Голы: Эрнандес 7, Нисимура 24, Жамалетдинов 27, Дзагоев 54 (пен), Бийол 86
ЦСКА: Помазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев 46)
В другом товарищеском матче «Спартак» отправил пять мячей в ворота ташкентского «Локомотива».
Сколько там звезд на форме у ЦСКА, а то вы их из-за стыда не носите!)))
А вот так вы в последний раз становились чемпионами украв его в последнем туре у Ростова, как обычно благодаря судье!))):https://www.youtube.com/watch?v=0r3tdd6Cvkk
Сколько там звезд на форме у ЦСКА, а то вы их из-за стыда не носите!)))
А вот так вы в последний раз становились чемпионами украв его в последнем туре у Ростова, как обычно благодаря судье!))):
Чемпионы:
Спартак - 10 раз
ЦСКА - 7 раз
Кубок России:
Локомоив - 7
ЦСКА - 7
И лишь по суперкубкам вы первые, ну а как вы их собираете мы знаем по прошлому году! В Курске до сих пор над вами ржут!)))
Чемпионы:
Спартак - 10 раз
ЦСКА - 7 раз
Кубок России:
Локомоив - 7
ЦСКА - 7
И лишь по суперкубкам вы первые, ну а как вы их собираете мы знаем по прошлому году! В Курске до сих пор над вами ржут!)))
Ну а то что на Украине самый титулованный Динамо - никто и не спорит!)
Ну а то что на Украине самый титулованный Динамо - никто и не спорит!)
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