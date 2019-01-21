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03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:4 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт - - -
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01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
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02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе 1:2 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:2 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
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04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 3:1 Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка - - -
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ЦСКА разгромил латвийский «Вентспилс»

21 января 2019, 19:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)5 : 0Логотип футбольный клуб ВентспилсВентспилсМатч завершен

ЦСКА провел товарищескую встречу с латвийским «Вентспилсом» и одержал разгромную победу.

ЦСКА - «Вентспилс» 5:0 (3:0)
Голы: Эрнандес 7, Нисимура 24, Жамалетдинов 27, Дзагоев 54 (пен), Бийол 86

ЦСКАПомазун, Ефремов, Бийол, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Обляков, Кучаев, Нисимура, Жамалетдинов, Эрнандес (Дзагоев 46)

В другом товарищеском матче «Спартак» отправил пять мячей в ворота ташкентского «Локомотива».

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Вчера, 22:12 Комментарии60
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Все комментарии
Сов Армия
Сов Армия ответил ziborock
   241 / 808
23 января в 19:53
Вся страна знает что все ваши регалии левые и прошлогодний суперкубок тому подтверждение!) Сколько там звезд на форме у ЦСКА, а то вы их из-за стыда не носите!))) А вот так вы в последний раз становились чемпионами украв его в последнем туре у Ростова, как обычно благодаря судье!))):https://www.youtube.com/watch?v=0r3tdd6Cvkk
Таких моментов который трудно разобрать в динамике в последнее ваше чемпионство было много я не буду тебе их все показывать ты о них и сам знаешь, а на счёт звёзд на футболке ты прав, стыдно их навешивать на роизыгрыше ЧР потому что они завоёваны в разных государствах, и все клубы наши об этом знают. У киевского динамо этих звёзд на футболках было бы больше однако они их не рисуют
ziborock
ziborock ответил Сов Армия
   23 / 808
23 января в 14:55
Ты ещё забыл кубок уефа, а так совместно с локо по титулам вы может и обогнали нас. А так вся страна знает что ваш клуб самое титулованное днище, которое в 21 веке выигрывает титул раз в 16 лет
Вся страна знает что все ваши регалии левые и прошлогодний суперкубок тому подтверждение!)
Сколько там звезд на форме у ЦСКА, а то вы их из-за стыда не носите!)))
А вот так вы в последний раз становились чемпионами украв его в последнем туре у Ростова, как обычно благодаря судье!))):
Сов Армия
Сов Армия ответил ziborock
   241 / 808
23 января в 13:59
Россия: Чемпионы: Спартак - 10 раз ЦСКА - 7 раз Кубок России: Локомоив - 7 ЦСКА - 7 И лишь по суперкубкам вы первые, ну а как вы их собираете мы знаем по прошлому году! В Курске до сих пор над вами ржут!)))
Ты ещё забыл кубок уефа, а так совместно с локо по титулам вы может и обогнали нас. А так вся страна знает что ваш клуб самое титулованное днище, которое в 21 веке выигрывает титул раз в 16 лет
ziborock
ziborock ответил Сов Армия
   23 / 808
23 января в 12:44
Я тебе как раз об этом и написал, у кого больше в российском чемпионате регалий и так все знают что не у вас
Россия:
Чемпионы:
Спартак - 10 раз
ЦСКА - 7 раз

Кубок России:
Локомоив - 7
ЦСКА - 7

И лишь по суперкубкам вы первые, ну а как вы их собираете мы знаем по прошлому году! В Курске до сих пор над вами ржут!)))
Сов Армия
Сов Армия ответил ziborock
   241 / 808
23 января в 10:41
Государства может и нет, но есть клубы и есть регалии! Простой вопрос: у кого в России их больше всех?!))) Можешь не отвечать, мы все и всё знаем!)))
Я тебе как раз об этом и написал, у кого больше в российском чемпионате регалий и так все знают что не у вас
ziborock
ziborock ответил Сов Армия
   23 / 808
23 января в 02:07
Конечно в том государстве которого нет спартак может и был самым титулованным, а в современном российском чемпионате уж извините но вы не первые
Государства может и нет, но есть клубы и есть регалии! Простой вопрос: у кого в России их больше всех?!))) Можешь не отвечать, мы все и всё знаем!)))
Сов Армия
Сов Армия ответил ziborock
   241 / 808
22 января в 10:49
В Советском чемпионате играли клубы из 16 Республик, так вот Спартак в Российской Республике и России - самый титулованный! И хоть ты лопни, хоть ты тресни...!))) Ну а то что на Украине самый титулованный Динамо - никто и не спорит!)
Конечно в том государстве которого нет спартак может и был самым титулованным, а в современном российском чемпионате уж извините но вы не первые
Footbolista
Footbolista ответил ziborock
   14 / 808
22 января в 07:30
Ну все, убил интригу))... на этом месте кони обычно про Ливерпуль начинают вспоминать, напрочь забыв про Марсель)...
ziborock
ziborock ответил Сов Армия
   23 / 808
22 января в 01:06
В советском чемпионате самым титулованным клубом было киевское динамо, а в российском посчитай титулы у цска и спартака и ты узнаешь правду у кого больше титулов
В Советском чемпионате играли клубы из 16 Республик, так вот Спартак в Российской Республике и России - самый титулованный! И хоть ты лопни, хоть ты тресни...!)))
Ну а то что на Украине самый титулованный Динамо - никто и не спорит!)
Сов Армия
Сов Армия ответил Footbolista
   241 / 808
22 января в 00:34
Спартак - ЦСКА 6:0 в ЧР это лучший счет)...и погугли "Самый титулованный футбольный клуб советского и российского футбола"...
В советском чемпионате самым титулованным клубом было киевское динамо, а в российском посчитай титулы у цска и спартака и ты узнаешь правду у кого больше титулов
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил Footbolista
   149 / 808
22 января в 00:14
В СССР самый титулованный Динамо Киев а в России - ЦСКА . Вы и там и там не были лучшими. А так у вас 37 титулов у ЦСКА 34 но так как вы за 16 лет только 2 титула можете завоевать то через 2-3 года мы выйдем вперёд.
Юрниекс
Юрниекс
   207 / 808
21 января в 23:41
Хорошо потренировали второй состав.Хорошо что Абель и Япошка забили.Это придаст им уверенности..
Footbolista
Footbolista ответил Сов Армия
   14 / 808
21 января в 23:07
Спартак - ЦСКА 6:0 в ЧР это лучший счет)...и погугли "Самый титулованный футбольный клуб советского и российского футбола"...
Сов Армия
Сов Армия ответил Footbolista
   241 / 808
21 января в 23:05
Смотрим последние матчи, а если начнем всю историю вспоминать не в пользу коней будет...
Если ты посмотришь на историю чемпионатов России, то она явно будет не в вашу пользу в личных встречах
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   616 / 808
21 января в 22:53
Все это хорошо, конечно, но судя по тому, что забил даже Нисимура, соперник был не ахти.
RTS-25
RTS-25
21 января в 22:51
А это что за команда? Она откуда?
Kerri
Kerri
   228 / 808
21 января в 21:56
Хорошее начало. ЦСКА удачи!
Footbolista
Footbolista ответил Jum13
   14 / 808
21 января в 21:38
Так это ты мечтаешь что кони 8 Спартаку забьют)...так что стрелки не переводи)...
Jum13
Jum13 ответил Footbolista
   18 / 808
21 января в 21:37
Вот когда 8 забьете Спартаку тогда и поговорим)...я фантастикой не увлекаюсь)...за всю историю не забили...мечтатель)...
Мечтай - что спартачу ещё остаётся )))
viv
viv ответил Footbolista
   47 / 808
21 января в 21:05
Вернее..да-да..
Footbolista
Footbolista ответил viv
   14 / 808
21 января в 21:03
Ну-ну, вернее но-но))...
viv
viv ответил Footbolista
   47 / 808
21 января в 21:02
Вангую ..будете ниже ЦСКА, как в прошлом сезоне....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   21 / 808
21 января в 21:01
Ну ладно хоть не одни леги забивали...
Footbolista
Footbolista ответил viv
   14 / 808
21 января в 21:00
Вангуешь?)...
Морозовский
Морозовский
   36 / 808
21 января в 21:00
Коней понесло!
viv
viv ответил Footbolista
   47 / 808
21 января в 21:00
Ну во-первых вы делите по очкам с Локо, а то как вы играете то точно, неитоговое место будет ещё ниже....
.
Footbolista
Footbolista ответил viv
   14 / 808
21 января в 20:58
Ну во первых с 4-ого, а во вторых табличка то не итоговая)...
viv
viv ответил Footbolista
   47 / 808
21 января в 20:58
Так 5:1 4:0 и 2:1 победа ЦСКА ещё лучше.....
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда ответил viv
   13 / 808
21 января в 20:57
Их Ростов уже нагибает ..
Они и не разгибались, привычная поза :)
viv
viv ответил ЦСКА Москва навсегда
   47 / 808
21 января в 20:57
Их Ростов уже нагибает ..
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