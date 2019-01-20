Селихов и Зе Луиш не сыграют с «Ростовом»

Врач «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что форвард Зе Луиш и вратарь Александр Селихов будут вынуждены пропустить матч с «Ростовом», который пройдет в рамках турнира Кубок Матч Премьер 2019.

У Зе Луиша простуда. Он уже без температуры, но чувствует слабость. Вследствие простуды это закономерное явление, поэтому сегодня мы оставили его для индивидуальных занятий в тренажёрном зале. Надеемся, в понедельник Зе начнёт тренироваться на улице. В каком объёме, решим утром. В матче с «Ростовом» его участие маловероятно. У Селихова пока сохраняется небольшая температура. Его участие в игре тоже практически невозможно.