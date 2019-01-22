«Зенит» - «Локомотив»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на товарищеский матч. Встреча пройдет в рамках коммерческого турнира для топ-клубов РПЛ.
«Зенит»: Лунев, Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин, Эрнани, Краневиттер, Маркизио, Мак, Кузяев, Заболотный.
«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Крыховяк, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ну ну...посмотрим...
(Кузяев и Маммана из основы для количества)
Семак показал своё отношение к данному турниру...)))
Ну ну...посмотрим...
(Кузяев и Маммана из основы для количества)
Семак показал своё отношение к данному турниру...)))
Как бы за такой пофигизм должности не лишиться.
Как бы за такой пофигизм должности не лишиться.
Ну а у Зенита прямо лакомый состав: Анюков, Нету, Эрнани, Краневиттер, Заболотный + Маркизио на заработках и закате карьеры.
Ну а у Зенита прямо лакомый состав: Анюков, Нету, Эрнани, Краневиттер, Заболотный + Маркизио на заработках и закате карьеры.