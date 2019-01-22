Победы «Барселоны», «Реала» и другие результаты 20-го тура Примеры

Завершились матчи 20-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» - «Леганес» 3:1
Голы: Дембеле 32, Суарес 72, Лионель Месси 90+2 - Брейтуэйт 57
«Реал» - «Севилья» 2:0
Голы: Каземиро 78, Модрич 90+2
«Уэска» - «Атлетико» 0:3
Голы: Люка Эрнандес 31, Ариас 52, Коке 71
«Сельта» - «Валенсия» 1:2
Голы: Араухо 40 - Ферран Торрес 71, Родриго 84
«Эйбар» - «Эспаньол» 3:0
Голы: Энрик 24, Де Бласис 52, Шарлес 84
«Бетис» - «Жирона» 3:2
Голы: Тельо 12, Морон 54, Каналес 90 (пенальти) - Алеиш Гарсия 36, Думбия 44
«Вильярреал» - «Атлетик» 1:1
Голы: Токо-Экамби 71 - Коста 18 (автогол)
«Леванте» - «Вальядолид» 2:0
Голы: Коке 42, Марти 90
«Райо Вальекано» - «Реал Сосьедад» 2:2
Голы: Комесанья 22, Эмбарба 28 - Морено 39, Виллиан Жозе 82
«Хетафе» - «Алавес» 4:0
Голы: Мата 33 (пенальти), Молина 46, Молина 55, Мата 88