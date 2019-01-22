Покер Сапаты, победа «Ювентуса» и другие результаты 20-го тура Серии А

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей 20-го тура Серии А.
«Рома» - «Торино» 3:2
Голы: Дзаньоло 15, Коларов 34 (пенальти), Эль-Шаарави 73 - Ринкон 51, Ансальди 67
«Удинезе» - «Парма» 1:2
Голы: Окака-Чука 50 - Инглезе 11 (пенальти), Жервиньо 68
«Фрозиноне» - «Аталанта» 0:5
Голы: Манчини 11, Сапата 44, Сапата 46, Сапата 64, Сапата 73
СПАЛ - «Болонья» 1:1
Голы: Куртич 63 - Паласио 24
«Фиорентина» - «Сампдория» 3:3
Голы: Муриэль 34, Муриэль 70, Пеццелья 90 - Рамирес 44, Квальярелла 81 (пенальти), Квальярелла 85
«Кальяри» - «Эмполи» 2:2
Голы: Паволетти 36, Фариас 90 - Ди Лоренцо 70, Зайц 81
«Наполи» - «Лацио» 2:1
Голы: Кальехон 33, Милик 36 - Иммобиле 64
«Дженоа» - «Милан» 0:2
Голы: Борини 72, Сусо 83
«Ювентус» - «Кьево» 3:0
Голы: Коста 13, Джан 44, Ругани 83