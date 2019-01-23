Ташаев: «Надеюсь, Кокорин скоро снова покажет, какой он прекрасный игрок»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал о дружбе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, который сейчас находится под стражей в СИЗО по обвинению в двух драках в центре Москвы.

Не просто общаюсь с Кокориным, а дружу. Знаком с Сашей целую вечность, лет с девяти-десяти, со времён школы «Локомотива».



К сожалению, лично с ним сейчас нет способа пообщаться, но через близких узнаю, как у него дела. Надеюсь, в скором времени всё наладится, он вернётся в футбол и снова покажет, какой он прекрасный футболист.