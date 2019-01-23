Ташаев: «Осенью я играл мало, было очень тяжело»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев рассказал, что очень переживал из-за редкого попадания в состав «красно-белых» в первой части сезона. В текущей кампании РПЛ на счету 24-летнего футболиста 8 матчей.

Конечно, рисовал совсем другую картину дебютного отрезка в клубе. Очень мало играл осенью, и это меня, само собой, не устраивало. Как и любого футболиста в такой ситуации. Начинал переживать, накручивать себя.

Когда не играешь, уже не можешь радоваться чему-либо. Порой даже простым вещам. Понятно, что всегда нужно пытаться искать позитив, но для меня периоды, когда я не играю, — это огромная проблема. Было очень-очень тяжело.

Почему адаптация затянулась? Есть как объективные, так и субъективные причины. В чём-то я сам виноват. Пока не нашёл конкретные ответы на эти вопросы, но всегда нужно спрашивать в первую очередь с себя. Честно говоря, вообще хочется поскорее забыть этот осенний период… И настраиваться на лучшее. Трудные времена всегда проходят, начинаются светлые полосы.