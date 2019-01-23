«Барселона» сообщила, что Денис Суарес не сыграет с «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против «Севильи». Изначально 25-летний хавбек попал в заявку на матч, однако сегодня каталонцы сообщили, что Денис участие во встрече не примет. Вероятно, это связано с его возможным переходом в лондонский «Арсенал», который может произойти в ближайшее время.
А в прошлом сезоне мало играл, в этом фактически не играл. Тоесть как минимум ещё форму набирать нужно будет... а возможно уже и деградировать без практики стал...
Арсеналу нужен в данный момент игрок который придёт и сразу сможет помочь команде, а не потом... может быть...
А в прошлом сезоне мало играл, в этом фактически не играл. Тоесть как минимум ещё форму набирать нужно будет... а возможно уже и деградировать без практики стал...
Арсеналу нужен в данный момент игрок который придёт и сразу сможет помочь команде, а не потом... может быть...
Вратари: тер Штеген, Силлессен
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален
Полузащитники: Ракитич, Д. Суарес, Коутиньо, Артур, Малком, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Пуч, О. Бускетс
Нападающие: Л. Суарес
Отметим, полузащитник каталонского клуба Серхи Бускетс и нападающий Лионель Месси пропустят этот матч по решению Эрнесто Вальверде.
Защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Рафинья и Усман Дембеле не сыграют из-за травм.
Вратари: тер Штеген, Силлессен
Защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Вермален
Полузащитники: Ракитич, Д. Суарес, Коутиньо, Артур, Малком, Боатенг, Роберто, Аленья, Видаль, Пуч, О. Бускетс
Нападающие: Л. Суарес
Отметим, полузащитник каталонского клуба Серхи Бускетс и нападающий Лионель Месси пропустят этот матч по решению Эрнесто Вальверде.
Защитник Самюэль Юмтити, полузащитники Рафинья и Усман Дембеле не сыграют из-за травм.