«Барселона» сообщила, что Денис Суарес не сыграет с «Севильей»

23 января 2019, 13:02

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес пропустит матч 1/4 финала Кубка Испании против «Севильи». Изначально 25-летний хавбек попал в заявку на матч, однако сегодня каталонцы сообщили, что Денис участие во встрече не примет. Вероятно, это связано с его возможным переходом в лондонский «Арсенал», который может произойти в ближайшее время.