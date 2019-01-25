Тите переживает за здоровье Неймара

Главный тренер сборной Бразилии Тите обеспокоен новостями о том, что нападающий ПСЖ Неймар получил травму в матче со «Страсбуром».

Да, я переживаю. Слежу за прессой и владею той же информацией. Через три дня будет ясен точный диагноз, а пока буду надеяться, что с ним всё в порядке.

У нас запланирована поездка в Европу, где мы пообщаемся с бразильскими игроками. Посетим три или четыре больших матча: «Ливерпуля», ПСЖ и «Барселоны».

Поддерживать прямой контакт с игроками - одна из моих обязанностей. Я также пообщаюсь с некоторыми тренерами и, конечно, с Неймаром. Надеюсь, с ним всё будет хорошо.