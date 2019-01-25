Одриосола: «Винисиус потрясающе сыграл против „Жироны“»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола прокомментировал победу над «Жироной» (4:2) в первом четвертьфинальном матче Кубка Испании и поделился впечатлениями от игры своих одноклубников – Винисиуса Жуниора и Серхио Рамоса. Бразилец отметился голевой передачей и заработал пенальти для своей команды, а капитан «Реала» оформил дубль.

Мы должны поздравить Винисиуса, потому что потрясающе сыграл сегодня и многое сделал для команды. Сегодня он вновь сыграл очень важную роль, и мы все довольны им.

Мы должны были отреагировать на быстрый пропущенный гол, и я горжусь каждым из своих одноклубников. Нам удалось победить, и это хороший результат. На данный момент мы в хорошей физической форме, и это придаёт нам больше уверенности.

Рамос всегда выручает в трудные моменты. Он выдающийся игрок. Сегодня он забил ещё два гола. Что ещё можно сказать о Серхио?