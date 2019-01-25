Сарри: «Предпочитаю, чтобы Азар разговаривал ногами»

Наставник «Челси» Маурицио Сарри считает, что полузащитник Эден Азар не показывает своей лучшей игры. Напомним, после игры с «Тоттенхэмом» Сарри упрекнул бельгийца в недостатке лидерских качеств. Азар же в ответ заявил, что ему безразличны слова тренера.
Предпочитаю, чтобы Азар разговаривал ногами.
Его потенциал выше, чем уровень выступлений. Прежде всего, он должен уважать самого себя.
Вместо болтовни аля Мавря, лучше бы пересмотрел свою тактику и отношение к игрокам,а то и в следующем году будут покорять ЛЕ.
Вместо болтовни аля Мавря, лучше бы пересмотрел свою тактику и отношение к игрокам,а то и в следующем году будут покорять ЛЕ.
а так это давно ясно что в крысином клубе ни один игрок не играл на максимум своих возможностей а лишь тух и загибал.
по этому срочно надо ливать азару.
а так это давно ясно что в крысином клубе ни один игрок не играл на максимум своих возможностей а лишь тух и загибал.
по этому срочно надо ливать азару.