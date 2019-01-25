Сарри: «Предпочитаю, чтобы Азар разговаривал ногами»

25 января 2019, 10:24

Наставник «Челси» Маурицио Сарри считает, что полузащитник Эден Азар не показывает своей лучшей игры. Напомним, после игры с «Тоттенхэмом» Сарри упрекнул бельгийца в недостатке лидерских качеств. Азар же в ответ заявил, что ему безразличны слова тренера.