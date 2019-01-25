Эмери: «Отставка Моуриньо меня не удивила»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери поделился мнением об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Его отставка меня не удивила, поскольку норма для МЮ - это победы.

В команде играют именитые футболисты, которые хотят выиграть Премьер-Лигу. Это нормально. Они могли бы уже бороться за чемпионство, но в итоге упустили много очков в этом сезоне.

Теперь же «Манчестер Юнайтед» набрал хороший ход и очень опасен. Команда играет по-другому, и я не знаю почему. Футболисты стали более уверенными в себе.