Федун: «Глушаков упакован деньгами по самое не могу»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о состоянии капитана команды Дениса Глушакова, который сегодня отметился забитым голом в товарищеском матче против «Зенита» (3:0).
— Глушаков сегодня вел игру.
— Глушаков вёл игру команды, Зобнин вёл игру команды, Умяров вёл игру команды.
— У Глушакова много всего произошло в последнее время. Но на футболе это не сказывается.
— Так он парень взрослый. Это же не 18-летний пацан, который будет расстраиваться из-за всех проблем.
— Общались с ним? Обсуждали его дела?
— Какие дела?
— У него сейчас непростой период.
— Я могу обсуждать только его контракт. А контракт у него длинный. И он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально. Все остальное — его проблемы.
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не зная, кто такой киевский еврей, можно было бы подумать, что это зависть. А так - просто политрука жаба душит. не может контракт разорвать, неустойки боится.
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не зная, кто такой киевский еврей, можно было бы подумать, что это зависть. А так - просто политрука жаба душит. не может контракт разорвать, неустойки боится.
Любят они в Спартаке подставить друг друга.
Любят они в Спартаке подставить друг друга.