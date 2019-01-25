Федун: «Глушаков упакован деньгами по самое не могу»

вчера, 22:04

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о состоянии капитана команды Дениса Глушакова, который сегодня отметился забитым голом в товарищеском матче против «Зенита» (3:0).

— Глушаков сегодня вел игру.

— Глушаков вёл игру команды, Зобнин вёл игру команды, Умяров вёл игру команды.

— У Глушакова много всего произошло в последнее время. Но на футболе это не сказывается.

— Так он парень взрослый. Это же не 18-летний пацан, который будет расстраиваться из-за всех проблем.

— Общались с ним? Обсуждали его дела?

— Какие дела?

— У него сейчас непростой период.

— Я могу обсуждать только его контракт. А контракт у него длинный. И он упакован деньгами по самое не могу. Так что все нормально. Все остальное — его проблемы.