Солари: «Бензема - один из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари рассказал, что нападающий Карим Бензема играет через боль из-за травмы пальца руки.

Бензема находится в отличной форме, он проводит очень хороший сезон.

Он играет в подавляющем большинстве матчей, у него один из самых высоких показателей по сыгранным минутам. Бензема очень предан команде, он играет через боль. Он один из лучших нападающих мира.