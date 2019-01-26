Солари: «Бензема - один из лучших нападающих мира»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари рассказал, что нападающий Карим Бензема играет через боль из-за травмы пальца руки.
Бензема находится в отличной форме, он проводит очень хороший сезон.
Он играет в подавляющем большинстве матчей, у него один из самых высоких показателей по сыгранным минутам. Бензема очень предан команде, он играет через боль. Он один из лучших нападающих мира.
https://youtu.be/khFMzFEACr0
https://youtu.be/3Fx2dO4JV_c
https://youtu.be/x2Bp2lc2hxk
https://youtu.be/GSzt2nmMrPA
https://youtu.be/tFrRds0Ye0s
Да пошёл ты на***).
Да пошёл ты на***).