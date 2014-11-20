Агент Прата: «Деннис не будет переходить куда попало»

Полузащитник «Андерлехта» Деннис Прат намерен перейти в один из ведущих клубов Европы.
Об этом заявил агент футболиста Жак Лихтенштейн.
«Деннис не будет переходить куда попало», — отметил он.
«Такие клубы, как „Валенсия“, „Ливерпуль“, „Атлетико“ или „Арсенал“ рассматриваются нами», — добавил агент.
«Думаю, он вполне мог бы подойти по уровню „Арсеналу“. Поиграв там годик-другой, он мог бы вписаться в команду», — считает Лихтенштейн.
За Пратом также следили скауты дортмундской «Боруссии» и «Ювентуса».
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