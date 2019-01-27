«Спартак» пожелал Глушакову семейного благополучия

Сегодня капитан «Спартака» Денис Глушаков отмечает 32-й год рождения. «Красно-белые» поздравили своего игрока.
От всей души поздравляем Дениса с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия и больших побед!
Футболист сейчас находится в бракоразводном процессе со своей женой.
Впрочем, кому я это говорю, это ведь легенда "Спартака" Дима "Синяк" Аленичев по синьке жену с детьми побил и на улицу выгнал, о чем даже ТВ-каналы репортажи показывали. Я понимаю, что ты воспитан легендами)))
Впрочем, кому я это говорю, это ведь легенда "Спартака" Дима "Синяк" Аленичев по синьке жену с детьми побил и на улицу выгнал, о чем даже ТВ-каналы репортажи показывали. Я понимаю, что ты воспитан легендами)))
Всё как он любит!
Надеюсь его покорёбило от такого поздравления!!!
Всё как он любит!
Надеюсь его покорёбило от такого поздравления!!!
Кто бы что ни говорил, но он капитан одного из самых популярных клубов лиги.....
Провинциальный парень ...своим трудом достигший этого звания....
......а всех сторонников раздела семейного имущества при разводе пополам,а не по вносимой доле вклада в его создание - пусть сегодня целый день мучает изжога и икота..
Здоровья и позитива,Капитан соперников !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто бы что ни говорил, но он капитан одного из самых популярных клубов лиги.....
Провинциальный парень ...своим трудом достигший этого звания....
......а всех сторонников раздела семейного имущества при разводе пополам,а не по вносимой доле вклада в его создание - пусть сегодня целый день мучает изжога и икота..
Здоровья и позитива,Капитан соперников !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АХАХАХАХАХ
АХАХАХАХАХ