«Ростов» заплатил за полузащитника «Брайтона» 1,5 млн фунтов

Согласно информации источника, «Ростов» уже оформил трансфер 22-летнего полузащитника молодежной команды «Брайтона» Маттиаса Норманна.
Дончане заплатили за норвежского футболиста полтора миллиона фунтов.
|Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд
|1
|X
|2
|19:00
|Матч завершен
|Кристал Пэлас
|2:0
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|21:00
|Матч завершен
|Челси
|3:0
|Шеффилд Уэнсдей
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Вальядолид
|2:1
|Сельта
|-
|-
|-
|18:15
|Матч завершен
|Жирона
|0:2
|Барселона
|-
|-
|-
|20:30
|Матч завершен
|Реал Сосьедад
|0:0
|Уэска
|-
|-
|-
|20:30
|Матч завершен
|Атлетик Б
|1:0
|Бетис
|-
|-
|-
|22:45
|Идет второй тайм, 53’
|Эспаньол
|1:3
|Реал
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Матч завершен
|Кьево
|3:4
|Фиорентина
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Парма
|2:3
|СПАЛ
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Аталанта
|3:3
|Рома
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Болонья
|0:4
|Фрозиноне
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Торино
|1:0
|Интер
|-
|-
|-
|22:30
|Идет второй тайм, 65’
|Лацио
|1:0
|Ювентус
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Матч завершен
|Бавария
|4:1
|Штутгарт
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Фортуна
|0:4
|РБ Лейпциг
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Монпелье
|2:0
|Кан
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Амьен
|0:1
|Лион
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Тулуза
|0:0
|Анже
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|ПСЖ
|1:1
|Ренн
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|10:00
|Матч завершен
|Аделаида Юн
|2:1
|Сентрал Кост М
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Перт Глори
|2:0
|Ньюкасл Джетс
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Луфтетари Жирокас
|1:5
|Кастриоти
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Тирана
|4:1
|Камза
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Теута
|1:1
|Фламуртари
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Атлетико Тукуман
|4:1
|Химнасия
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Альдосиви
|1:3
|Расинг Клуб
|-
|-
|-
|23:10
|44’
|Индепендьенте
|1:0
|Тальерес Кордоба
|-
|-
|-
|23:10
|45’
|Бельграно
|0:0
|Унион СФ
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|Закончился первый тайм
|Колехиалес
|2:0
|Акассусо
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|Дефенсорес Унидос
|0:0
|Уркиса
|-
|-
|-
|23:05
|45’
|Альмиранте Браун
|0:1
|Эстудиантес Касерос
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|Закончился первый тайм
|Кануэлас
|1:0
|Спортиво Итальяно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Аргентино Кульмес
|-:-
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|Лухан
|0:0
|Депортиво Мерло
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Остенде
|1:2
|Брюгге
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Андерлехт
|2:1
|Эйпен
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Кортрейк
|1:2
|Гент
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|90’
|Жакупенсе
|0:2
|Флуминенсе Ф
|-
|-
|-
|22:00
|90’
|Жакобина
|1:2
|Витория
|-
|-
|-
|22:00
|90’
|Баия ди Фейра
|3:0
|Витория Кон
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жекие
|-:-
|Жуазейренсе
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Бразил де Пелотас
|0:0
|Ново Хамбурго
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Сан Жозе
|-:-
|Интернасьонал
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|Пелотас
|0:0
|Сан Луис
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|Кашиас
|1:0
|Авенида
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Мин
|-
|-
|-
|21:00
|Матч завершен
|Вила-Нова
|0:0
|Гуарани МГ
|-
|-
|-
|22:00
|90’
|УРТ
|1:1
|Томбенсе
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Америка Мин
|5:0
|Тупи
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Кальденсе
|0:2
|Патросиненсе
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Арагуа
|2:1
|Академия Пуэрто-Кабельо
|-
|-
|-
|00:45
|Матч завершен
|Португеса
|2:1
|Депортиво А
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Карабобо
|-:-
|Атлетико В
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|Депортиво Тачира
|0:0
|Трухильянос
|-
|-
|-
|23:00
|Закончился первый тайм
|Метрополитанос
|1:1
|Эстудиантес Кар
|-
|-
|-
|Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч перенесен
|Цвиккау
|-:-
|Карлсруэ
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Айнтрахт Бр
|2:0
|Ганза
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Юрдинген
|0:3
|Вюрцбургер Кикерс
|-
|-
|-
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Марафон
|1:0
|Олимпия
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Хутикальпа
|3:3
|Реал де Минас
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Левадиакос
|1:0
|Арис
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Ламия
|2:1
|Атромитос
|-
|-
|-
|18:15
|Матч завершен
|ПАОК
|4:0
|ОФИ
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Панатинаикос
|1:1
|Ларисса
|-
|-
|-
|20:30
|Матч завершен
|Астерас
|0:2
|Олимпиакос
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:00
|Матч завершен
|Бней Сахнин
|0:1
|Маккаби
|-
|-
|-
|21:30
|Матч завершен
|Маккаби Нт
|0:0
|Маккаби Хф
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч перенесен
|Альбасете
|-:-
|Реус Депортиу
|-
|-
|-
|18:00
|Матч завершен
|Гранада
|0:0
|Эстремадура
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Алькоркон
|2:1
|Кордоба
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Спортинг Х
|1:2
|Депортиво
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Химнастик
|0:0
|Лас-Пальмас
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Ливорно
|0:0
|Пескара
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Венеция
|2:1
|Падова
|-
|-
|-
|20:00
|Матч завершен
|Брешиа
|4:4
|Специа
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|15:30
|Матч завершен
|Арис
|4:2
|МЕАП Нису
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|АЕК
|3:0
|Анортосис
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Эносис
|1:2
|АЕЛ
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Унион Магдалена
|3:4
|Хагуарес Кор
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Атлетико Нас
|0:0
|Онсе Кальдас
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Кукута Депортиво
|3:0
|Агилас Дорадас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Депортиво К
|2:0
|Атлетико Букараманга
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Эредиано
|1:0
|Кармелита
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Картагинес
|-:-
|Гуадалупе
|-
|-
|-
|22:00
|Матч завершен
|Гресия
|2:1
|Сан Карлос
|-
|-
|-
|22:30
|65’
|Перес Селедон
|1:3
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Заря
|-:-
|Вождовац
|-
|-
|-
|Матч отменен
|ЛАСК
|-:-
|Яньбянь Фуде
|-
|-
|-
|11:00
|Матч завершен
|Лех П
|1:0
|ДАК 1904
|-
|-
|-
|11:30
|Матч завершен
|Ягеллония
|3:1
|Слован Л
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Радник Сур
|1:1
|Ботев Пл
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Мордовия
|2:0
|Волга Ул
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Сибирь
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Астана
|0:4
|Копенгаген
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Висла Пл
|1:1
|Хэнань Цз
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Заглембе
|1:2
|Сигма
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Раннерс
|0:1
|Словацко
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Цюрих
|4:1
|Флора
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Фастав
|1:2
|Нижний Новгород
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Карпаты
|1:2
|Ружомберок
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Рубин
|0:1
|Тромсе
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Ворскла
|1:0
|Младост Луч
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Этыр
|1:1
|Висла
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Баник О
|-:-
|Львов
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Чукарички
|1:3
|Тюмень
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Монтеррей
|3:2
|Америка
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Крус Асуль
|1:0
|Тихуана
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Пачука
|1:0
|УНАМ Пумас
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Некакса
|0:0
|Монаркас
|-
|-
|-
|21:00
|Матч завершен
|Толука
|0:1
|Тигрес УАНЛ
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|14:15
|Матч завершен
|Фортуна Сд
|2:1
|Витесс
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Фейеноорд
|6:2
|Аякс
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Утрехт
|0:1
|Виллем II
|-
|-
|-
|18:45
|Матч завершен
|Херенвен
|0:2
|АЗ
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Насьональ
|0:2
|Гуарани Асун
|-
|-
|-
|02:15
|Матч завершен
|Олимпия
|2:0
|Спортиво Сан-Лоренцо
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Ризеспор
|3:1
|Акхисар Бел
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Коньяспор
|2:0
|Антальяспор
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Сивасспор
|1:1
|Трабзонспор
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Ст Миррен
|1:3
|Хиберниан
|-
|-
|-
|19:00
|Матч завершен
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|-
|-
|-
Согласно информации источника, «Ростов» уже оформил трансфер 22-летнего полузащитника молодежной команды «Брайтона» Маттиаса Норманна.
Дончане заплатили за норвежского футболиста полтора миллиона фунтов.