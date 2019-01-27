Ракицкий в «Зените». Переход в вопросах и ответах

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Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Вальядолид 2:1  Сельта - - -
18:15 Матч завершен  Жирона 0:2  Барселона - - -
20:30 Матч завершен  Реал Сосьедад 0:0  Уэска - - -
20:30 Матч завершен  Атлетик Б 1:0  Бетис - - -
22:45 Идет второй тайм, 55’  Эспаньол 1:3  Реал - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Кьево 3:4  Фиорентина - - -
17:00 Матч завершен  Парма 2:3  СПАЛ - - -
17:00 Матч завершен  Аталанта 3:3  Рома - - -
17:00 Матч завершен  Болонья 0:4  Фрозиноне - - -
20:00 Матч завершен  Торино 1:0  Интер - - -
22:30 Идет второй тайм, 68’  Лацио 1:0  Ювентус - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Бавария 4:1  Штутгарт - - -
20:00 Матч завершен  Фортуна 0:4  РБ Лейпциг - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:0  Кан - - -
19:00 Матч завершен  Амьен 0:1  Лион - - -
22:00 Матч завершен  Тулуза 0:0  Анже - - -
23:00 Закончился первый тайм  ПСЖ 1:1  Ренн - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 2:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 1:5 Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 4:1 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 1:1 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 4:1 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 1:3 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб - - -
23:10 45’ Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 1:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба - - -
23:10 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Бельграно (Кордоба)Бельграно 0:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес 2:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос 0:0 Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун 0:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2:1 Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк 1:2 Логотип футбольный клуб ГентГент - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 90’ Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 0:2 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина 1:2 Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра 3:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас 0:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:1 Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 0:0 Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
22:00 90’ Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 5:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе 0:2 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 2:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карабобо (Валенсия)Карабобо -:- Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира 0:0 Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос 1:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 0:3 Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа 3:3 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1:0 Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2:1 Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 4:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 1:1 Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 0:1 Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби - - -
21:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 0:0 Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:0 Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 2:1 Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 1:2 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик 0:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 0:0 Логотип футбольный клуб ПескараПескара - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2:1 Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 4:4 Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 4:2 Логотип футбольный клуб МЕАП НисуМЕАП Нису - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 3:0 Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 1:2 Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 3:4 Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 0:0 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:1 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
22:30 67’ Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:3 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб Яньбянь Фуде (Яньцзи)Яньбянь Фуде - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 1:0 Логотип футбольный клуб ДАК 1904 (Дунайська Стреда)ДАК 1904 - - -
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 3:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур 1:1 Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 2:0 Логотип футбольный клуб Волга Ул (Ульяновск)Волга Ул - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск 0:2 Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 0:4 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 1:1 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1:2 Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс 0:1 Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 4:1 Логотип футбольный клуб Флора (Таллин)Флора - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1:2 Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний Новгород - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты 1:2 Логотип футбольный клуб РужомберокРужомберок - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ворскла (Полтава)Ворскла 1:0 Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1:1 Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб ЛьвовЛьвов - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 1:3 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 3:2 Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:0 Логотип футбольный клуб ТихуанаТихуана - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 1:0 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 0:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 0:1 Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6:2 Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 0:1 Логотип футбольный клуб Виллем II (Тилбург)Виллем II - - -
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен 0:2 Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:2 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:0 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор 3:1 Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 2:0 Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 1:1 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 1:3 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 0:3 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
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Ракицкий в «Зените». Переход в вопросах и ответах

сегодня, 22:00
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Ярослав прошел медосмотр, направился в Доху и подпишет контракт с «Зенитом». «Соккер.ру» анализирует важный для Семака трансфер.

«Зенит» переплатил за новичка?

Не садитесь играть с профессионалами, если сами имеете репутацию покупателя, которого можно потрясти, как Буратино. Но у «Зенита» не было особого выбора и времени. В защите кто в лес, кто по дрова. А Ракицкий говорит на нужном Семаку языке, обладает изначально важной особенностью – левша в центре защиты, который отдает передачи с феноменальной точностью и для РПЛ, и по мировым стандартам. Конечно, 10 млн евро плюс 2 млн бонусами – большие деньги за защитника, который заметно старше Мамманы. Аргентинца взяли за 16, но могут продать по такой цене позже. Но разве 10 млн евро за опытного игрока сейчас такие уж большие деньги? За Мевлю платили 8 млн, а столько шума о стоимости не было.

Ярославу надоело в «Шахтере»?

Скорее всего, ответит, что нет. Но за последние годы «горняки» потеряли возможность играть на заполненной «Донбасс Арене». Футболисты поселились в Киеве, а играли во Львове или Харькове в основном. Перелеты не такие длительные, как будут в России, но в Санкт-Петербурге семейный парень Ракицкий сможет чаще быть рядом с родными и близкими. Что почти тридцатилетнему папе одного ребенка и мужу снова беременной жены важно. Кроме того, украинцы справедливо подмечали, что Ярослав закис и не прибавлял в составе родного клуба. Привык к победам в УПЛ, потерял драйв. Ему нужен новый вызов.

Ракицкому закроют путь в сборную?

Нет никаких официальных документов, запрещающих вызовы в команду Украины из чемпионата России. Кто пишет о другом, не в курсе, что в заявке Фоменко на Евро-2016, когда на линии столкновения было куда горячее, находились Бутко из «Амкара», Зинченко из «Уфы», а Селезнев до приезда в сборную и возвращения в «Шахтер» играл за «Кубань». Украинские футболисты перестали ездить в РПЛ, но это их личный выбор. Понятно, что ультрас сборной встретят Ракицкого, как испанцы встречали Пике. Но тренер Шевченко будет смотреть на футбольную составляющую. Если Ярослав готов к реакции фанатов – увидим его в желтой футболке в 2019 году, поскольку сильных центральных защитников у украинцев немного.

«Шахтер» без воспитанника развалится?

Пятов был рекордсменом по сэйвам в своем дивизионе Лиги Наций не потому, что центральные защитники сборной Украины играли шикарно. Ракицкий допускал ошибки и в составе клуба. «Манчестер Сити» на деле показывал, как против обороны «горняков» нужно играть на результат. Фонсека давно планировал обновить линию защиты. Бондаренко – новичок «Шахтера», получил 44-й игровой номер, под которым рубился Ракицкий. «Горняки» знали, что Ярослав уйдет в чемпионаты России или Турции, и даже подготовили ему замену. Все под контролем у Фонсеки, с которым Ярослав далеко не всегда дружил.

Защитник выбрал «Зенит» из-за денег?

Нет, всю жизнь мечтал жить в Санкт-Петербурге. Является болельщиком «Зенита» с пеленок. А все его татуировки, связанные с шахтерами и «Шахтером», как и постоянные приветствия фанатов украинского клуба жестом, символизирующим знак команды – перекрещенные кайла, теперь ничего не значат. Поверили? Нет, конечно, ничего не меняется. Ракицкий остается фанатом «Шахтера», просто хочет играть домашние матчи дома. По слухам, получил 5 миллионов евро подъемных от «Зенита» (неужели столько?) и контракт на 2.5 миллиона в год – больше, чем платили в «Шахтере». Плюс соглашение на три года, фактически до 33 дня рождения Ярослава. Так что тут и деньги, и шанс за 13 туров стать чемпионом России.

В ситуации выиграют и «горняки», и игрок?

Получается, что планирует три года провести в России, а дальше будет смотреть. Понятно, что если «Шахтер» вдруг в результате чуда сможет вернуться в Донецк в обозримом будущем, то Ракицкий, скорее всего, вернется в родной клуб и знакомый город в том или ином качестве. С другой стороны, не являясь самым коммуникабельным человеком на планете, Ярослав в солидном возрасте не мог начать карьеру в топ-5, даже в составе середняка. И форма не та, чтобы им интересовались серьезные западные клубы, и учить хоть английский, хоть турецкий – не его. Так что «Зенит» был идеальным вариантом, и «Шахтер», как умеет, выжал для себя и футболиста из истории максимум. Петербуржцы думают, что им скинули цену с 14 до 12? «Горняков» и 10 миллионов устраивали.

Как Семак будет использовать Ракицкого?

Только на позиции левого центрального бека. Хватит Набабкина в роли левого латераля – разговоры о Ярославе как временной замене Кришито заставляют улыбнуться. То, что Ракицкий за царя Мирчи пару раз появлялся на фланге, где часто играют его рабочей левой, ничего не значит. Также физически крепкий защитник непригоден для работы в три центральных, поскольку «Шахтер» не умеет играть закрыто. Ярослав привык приносить пользу позиционно, не собирая много побед один в один. Скорость не та, что была раньше? Да, но в «Зените» нужен человек с длинным пасом, особенно после потери Паредеса. Так что по правую руку от Ракицкого ждите Ивановича (любого другого центрбека), слева – Жиркова (или новичка).

Зачем «Зениту» табун центральных беков?

Вопрос не относится напрямую к трансферу Ракицкого, хотя переход подчеркивает его важность. В команде шесть центральных защитников, но полтора центральных форварда. Дзюба и Заболотный готовы от силы на 75 % каждый. Матчи в Катаре показывают, что игроки «Зенита» во всех линиях далеки от лучших кондиций, хотя им стартовать первыми – во вторник, 12 февраля против «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Значит ли подписание Ракицкого и продолжение поисков левого бека, что планируют выиграть чемпионат России, лишь перестроив защиту?

Странный заход, учитывая атакующую природу проекта «Зенит» - команды, которая владеет мячом и давит на соперников. Пожалуй, не помешают качественные исполнители в атаку, хотя бы один такой человек. Так что Ракицкий – левоногий опытный центрбек, который сможет отправить мяч в направлении Дзюбы и способен забивать время от времени, является недешевой, но логически оправданной сделкой. Может, и в «Зените» отличится со штрафного? «Шахтер» даже сделал подборку всех голов Ярослава за клуб на прощание под песню группы «Rammstein».

Впрочем, надо понимать разницу. «Шахтер» явно превосходит соперников по УПЛ в классе, а «Зенит» - пятая команда РПЛ последнего полноценного сезона. Ракицкому нужно сыграть лучший отрезок за три года, чтобы стать важным и полезным, поднять класс обороны Семака выше нынешнего. Также не факт, что лично Тимощук и Сергей Богданович бурно лоббировали трансфер – не исключено, что Рибалта попросту не нашел за 10 млн евро защитника того же уровня. Молодые иностранцы еще дороже, а многих опытных с именем в Санкт-Петербург могут жены не пустить, таких случаев собралось добрый десяток.

А здесь все сошлось. Осталось только найти апартаменты или дом с ванной, покрытой золотом – жена Ракицкого как-то рассказала, что у мужа своеобразные «дизайнерские» запросы. Главное золотой батон не дарить, плохая примета. А вот цвет, выбранный простоватым, но характерным парнем Ракицким, «Зениту» подходит. Ведь по медалям высшего достоинства в Санкт-Петербурге соскучились.

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Все комментарии
МКС
МКС
   18 / 764
сегодня в 22:41
Мечты мечтушки.
fanilich
fanilich
   183 / 764
сегодня в 22:34
Ракитцкий точно потеряет место в составе сб.Украины,из-за напряга с Россией.Также нет 100% уверенности что Ракитцкий в Зените "забетонирует оборону и место в основном составе
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   64 / 764
сегодня в 22:32
Ну это явное понижение для Ракицкого. Хотя его понять можно, решил хорошенько подоить проект и обеспечить себе богатую пенсию
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