Ракицкий в «Зените». Переход в вопросах и ответах

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Ярослав прошел медосмотр, направился в Доху и подпишет контракт с «Зенитом». «Соккер.ру» анализирует важный для Семака трансфер.

«Зенит» переплатил за новичка?

Не садитесь играть с профессионалами, если сами имеете репутацию покупателя, которого можно потрясти, как Буратино. Но у «Зенита» не было особого выбора и времени. В защите кто в лес, кто по дрова. А Ракицкий говорит на нужном Семаку языке, обладает изначально важной особенностью – левша в центре защиты, который отдает передачи с феноменальной точностью и для РПЛ , и по мировым стандартам. Конечно, 10 млн евро плюс 2 млн бонусами – большие деньги за защитника, который заметно старше Мамманы. Аргентинца взяли за 16, но могут продать по такой цене позже. Но разве 10 млн евро за опытного игрока сейчас такие уж большие деньги? За Мевлю платили 8 млн, а столько шума о стоимости не было.

Ярославу надоело в «Шахтере»?

Скорее всего, ответит, что нет. Но за последние годы «горняки» потеряли возможность играть на заполненной «Донбасс Арене». Футболисты поселились в Киеве, а играли во Львове или Харькове в основном. Перелеты не такие длительные, как будут в России, но в Санкт-Петербурге семейный парень Ракицкий сможет чаще быть рядом с родными и близкими. Что почти тридцатилетнему папе одного ребенка и мужу снова беременной жены важно. Кроме того, украинцы справедливо подмечали, что Ярослав закис и не прибавлял в составе родного клуба. Привык к победам в УПЛ , потерял драйв. Ему нужен новый вызов.

Ракицкому закроют путь в сборную?

Нет никаких официальных документов, запрещающих вызовы в команду Украины из чемпионата России. Кто пишет о другом, не в курсе, что в заявке Фоменко на Евро-2016, когда на линии столкновения было куда горячее, находились Бутко из «Амкара», Зинченко из «Уфы», а Селезнев до приезда в сборную и возвращения в «Шахтер» играл за «Кубань». Украинские футболисты перестали ездить в РПЛ , но это их личный выбор. Понятно, что ультрас сборной встретят Ракицкого, как испанцы встречали Пике. Но тренер Шевченко будет смотреть на футбольную составляющую. Если Ярослав готов к реакции фанатов – увидим его в желтой футболке в 2019 году, поскольку сильных центральных защитников у украинцев немного.

«Шахтер» без воспитанника развалится?

Пятов был рекордсменом по сэйвам в своем дивизионе Лиги Наций не потому, что центральные защитники сборной Украины играли шикарно. Ракицкий допускал ошибки и в составе клуба. «Манчестер Сити» на деле показывал, как против обороны «горняков» нужно играть на результат. Фонсека давно планировал обновить линию защиты. Бондаренко – новичок «Шахтера», получил 44-й игровой номер, под которым рубился Ракицкий. «Горняки» знали, что Ярослав уйдет в чемпионаты России или Турции, и даже подготовили ему замену. Все под контролем у Фонсеки, с которым Ярослав далеко не всегда дружил.

Защитник выбрал «Зенит» из-за денег?

Нет, всю жизнь мечтал жить в Санкт-Петербурге. Является болельщиком «Зенита» с пеленок. А все его татуировки, связанные с шахтерами и «Шахтером», как и постоянные приветствия фанатов украинского клуба жестом, символизирующим знак команды – перекрещенные кайла, теперь ничего не значат. Поверили? Нет, конечно, ничего не меняется. Ракицкий остается фанатом «Шахтера», просто хочет играть домашние матчи дома. По слухам, получил 5 миллионов евро подъемных от «Зенита» (неужели столько?) и контракт на 2.5 миллиона в год – больше, чем платили в «Шахтере». Плюс соглашение на три года, фактически до 33 дня рождения Ярослава. Так что тут и деньги, и шанс за 13 туров стать чемпионом России.

В ситуации выиграют и «горняки», и игрок?

Получается, что планирует три года провести в России, а дальше будет смотреть. Понятно, что если «Шахтер» вдруг в результате чуда сможет вернуться в Донецк в обозримом будущем, то Ракицкий, скорее всего, вернется в родной клуб и знакомый город в том или ином качестве. С другой стороны, не являясь самым коммуникабельным человеком на планете, Ярослав в солидном возрасте не мог начать карьеру в топ-5, даже в составе середняка. И форма не та, чтобы им интересовались серьезные западные клубы, и учить хоть английский, хоть турецкий – не его. Так что «Зенит» был идеальным вариантом, и «Шахтер», как умеет, выжал для себя и футболиста из истории максимум. Петербуржцы думают, что им скинули цену с 14 до 12? «Горняков» и 10 миллионов устраивали.

Как Семак будет использовать Ракицкого?

Только на позиции левого центрального бека. Хватит Набабкина в роли левого латераля – разговоры о Ярославе как временной замене Кришито заставляют улыбнуться. То, что Ракицкий за царя Мирчи пару раз появлялся на фланге, где часто играют его рабочей левой, ничего не значит. Также физически крепкий защитник непригоден для работы в три центральных, поскольку «Шахтер» не умеет играть закрыто. Ярослав привык приносить пользу позиционно, не собирая много побед один в один. Скорость не та, что была раньше? Да, но в «Зените» нужен человек с длинным пасом, особенно после потери Паредеса. Так что по правую руку от Ракицкого ждите Ивановича (любого другого центрбека), слева – Жиркова (или новичка).

Зачем «Зениту» табун центральных беков?

Вопрос не относится напрямую к трансферу Ракицкого, хотя переход подчеркивает его важность. В команде шесть центральных защитников, но полтора центральных форварда. Дзюба и Заболотный готовы от силы на 75 % каждый. Матчи в Катаре показывают, что игроки «Зенита» во всех линиях далеки от лучших кондиций, хотя им стартовать первыми – во вторник, 12 февраля против «Фенербахче» в плей-офф Лиги Европы. Значит ли подписание Ракицкого и продолжение поисков левого бека, что планируют выиграть чемпионат России, лишь перестроив защиту?

Странный заход, учитывая атакующую природу проекта «Зенит» - команды, которая владеет мячом и давит на соперников. Пожалуй, не помешают качественные исполнители в атаку, хотя бы один такой человек. Так что Ракицкий – левоногий опытный центрбек, который сможет отправить мяч в направлении Дзюбы и способен забивать время от времени, является недешевой, но логически оправданной сделкой. Может, и в «Зените» отличится со штрафного? «Шахтер» даже сделал подборку всех голов Ярослава за клуб на прощание под песню группы «Rammstein».

Впрочем, надо понимать разницу. «Шахтер» явно превосходит соперников по УПЛ в классе, а «Зенит» - пятая команда РПЛ последнего полноценного сезона. Ракицкому нужно сыграть лучший отрезок за три года, чтобы стать важным и полезным, поднять класс обороны Семака выше нынешнего. Также не факт, что лично Тимощук и Сергей Богданович бурно лоббировали трансфер – не исключено, что Рибалта попросту не нашел за 10 млн евро защитника того же уровня. Молодые иностранцы еще дороже, а многих опытных с именем в Санкт-Петербург могут жены не пустить, таких случаев собралось добрый десяток.

А здесь все сошлось. Осталось только найти апартаменты или дом с ванной, покрытой золотом – жена Ракицкого как-то рассказала, что у мужа своеобразные «дизайнерские» запросы. Главное золотой батон не дарить, плохая примета. А вот цвет, выбранный простоватым, но характерным парнем Ракицким, «Зениту» подходит. Ведь по медалям высшего достоинства в Санкт-Петербурге соскучились.