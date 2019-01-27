Ракицкий вылетел в Доху для подписания контракта с «Зенитом»

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий отправился в Доху, чтобы подписать контракт с «Зенитом».
Предполагается, что «Зенит» заплатит за Ракицкого в общей сложности 12 миллионов евро. Зарплата футболиста в новой команде составит порядка 2,5 млн евро за сезон.
диагноз- к службе в армии не пригоден!!!
😁😁😁
диагноз- к службе в армии не пригоден!!!
😁😁😁
Было бы понятно если бы сейчас играли в основе Гарай,Рамос и Годин....но их нет в Зените...
А есть опасность для ворот Лунёва от Мевли и Нету....)))...и что плохого что кто то хочет это изменить..???
Было бы понятно если бы сейчас играли в основе Гарай,Рамос и Годин....но их нет в Зените...
А есть опасность для ворот Лунёва от Мевли и Нету....)))...и что плохого что кто то хочет это изменить..???
9 лет в еврокубкового опыта ,плюс сборная......
29 лет самый возраст для защитника...
Неюжноамериканец,адаптирован к восточной Европе...
Можно конечно,было попробовать сэкономить.... тщательней прошерстить скандинаво-бельгийский рынок...но это лотерея...не факт что повезёт...Спартаку с Жиго повезло......
Зениту с Ракицким - посмотрим.....
Я думаю заиграет....
9 лет в еврокубкового опыта ,плюс сборная......
29 лет самый возраст для защитника...
Неюжноамериканец,адаптирован к восточной Европе...
Можно конечно,было попробовать сэкономить.... тщательней прошерстить скандинаво-бельгийский рынок...но это лотерея...не факт что повезёт...Спартаку с Жиго повезло......
Зениту с Ракицким - посмотрим.....
Я думаю заиграет....
Да нам по кайфу мега трансферы проекта
Да нам по кайфу мега трансферы проекта
Сделка века
Еще один хохол 30 лений с зарплатой 3 млн евро!
ахахаха
мечты у людей сбываются!!
Сделка века
Еще один хохол 30 лений с зарплатой 3 млн евро!
ахахаха
мечты у людей сбываются!!