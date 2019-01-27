«Спартак» продаст Фернандо в китайский клуб за 15 млн евро

Бразильская пресса утверждает, что полузащитник «Спартака» Фернандо близок к переходу в китайский клуб. Название этого клуба не сообщается.
За 26-летнего футболиста предлагают 15 млн евро. В ближайшее время стороны согласуют оставшиеся детали трансфера.
Напомним, что сегодня Фернандо вернулся в общую группу «Спартака».
Ваша "братия", ровно как и ты, ещё хлеще реагируете на слухи.
Ты бы своих так стыдил бы или у вас правда только своя?
"в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать"
Ваша "братия", ровно как и ты, ещё хлеще реагируете на слухи.
Ты бы своих так стыдил бы или у вас правда только своя?
"в чужом глазу соломину видеть, в своём — бревна не замечать"
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
Сколько спартачи над этим смеялись, вот теперь можете смеяться от всей своей спартаковской души!!!
Сколько спартачи над этим смеялись, вот теперь можете смеяться от всей своей спартаковской души!!!
сокер пора переименовывать в Сатирикон!)
сокер пора переименовывать в Сатирикон!)
И эту утку подают как свершившийся факт? Серьезно?)
И эту утку подают как свершившийся факт? Серьезно?)