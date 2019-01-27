«Спартак» продаст Фернандо в китайский клуб за 15 млн евро

сегодня, 22:09

Бразильская пресса утверждает, что полузащитник «Спартака» Фернандо близок к переходу в китайский клуб. Название этого клуба не сообщается.

За 26-летнего футболиста предлагают 15 млн евро. В ближайшее время стороны согласуют оставшиеся детали трансфера.

Напомним, что сегодня Фернандо вернулся в общую группу «Спартака».