«Интер» поспорит с «Ювентусом» за экс-защитника «Зенита»

сегодня, 03:59

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш, ныне защищающий цвета «Пармы», может перебраться в один из топ-клубов Серии А. По информации источника, услугами 37-летнего португальца заинтересовался «Интер». Отмечается, что «нерадзурри» уже отправили «Парме» запрос по игроку, но «крестоносцы» не хотят расставаться со своим капитаном в середине сезона.

В списке других кандидатов «Интера» числятся Домагой Вида («Бешикташ»), Джанмарко Феррари («Сассуоло») и Родриго де Пауль («Удинезе»).

Недавно появился слух о том, что Бруну Алвеша хочет видеть в «Ювентусе» нападающий туринцев Криштиану Роналду.