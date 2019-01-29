Семак: «Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход голкипера Юрия Лодыгина в «Олимпиакос».

Уход Лодыгина связан с недостатком игрового времени. Мы общались с Юрой. Это вратарь, который привык всегда играть, всегда быть в стартовом составе. Нам необходимо было найти компромисс. В футболе всегда кто-то играет, а кто-то нет, поэтому важно, как ты примешь для себя конкретную роль.

Ждем ли мы новичков в ближайшее время? Да.