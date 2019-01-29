Селюк: «„Зенит“ 100% выиграл с перехода Паредеса в ПСЖ»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ .

«Зенит» 100% выиграл с перехода Паредеса в ПСЖ . Вообще «Зенит» выиграет почти с любой продажи своего игрока. Питерцам нужно разгрести свой состав, который пылесосом втянули в себя в свое время. Там куча немотивированных игроков, которых стоит разогнать из клуба, они просто так получают деньги.

То, что делает сейчас успешно ЦСКА и то, что с приходом Кононова делает «Спартак» — это правильная политика клуба. Я считаю, что «Зенит» в конечном итоге будет за «Локомотивом», учитывая, что там превалирует пенсионный возраст. «Краснодар» — молодцы. У них правильный симбиоз между опытом и молодостью. Поэтому сегодня «Краснодар» играет в самый красивый футбол. Считаю, что Мусаев и Галицкий абсолютно правильно ведут работу в клубе.

С приходом Дюкова в РФС , возможно, будут приняты определенные решения, которые необходимы для российского футбола. Считаю, что аренды футболистов внутри чемпионата являются одним из бичей российского футбола. Должно быть не более двух-трех игроков, отданных в аренду внутри чемпионата. Если вы считаете, что у вас супер футболисты, то отдавайте их на Запад, сколько хотите. А когда половина команды арендованных игроков из других клубов — это странно. Такое ощущение, что у нас в чемпионате играют 5 обеспеченных клубов, а остальные на подтанцовке.

Не думаю, что с уходом Паредеса в «Зените» может появиться Яя Туре, его там не будет по другим всем известным прекрасным причинам. Хотя жизнь такая штука, что все возможно. Мне было бы самому интересно это увидеть. Но, я не думаю, что такое возможно. Почему? Потому что некоторые считают, что в цветах «Зенита» нет разных и других оттенков.