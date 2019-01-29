Селюк: «„Зенит“ 100% выиграл с перехода Паредеса в ПСЖ»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.6 3.1 2.7
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Эвертон - - -
22:45 сегодня  Фулхэм -:-  Брайтон энд Хоув - - -
22:45 сегодня  Арсенал -:-  Кардифф - - -
22:45 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Вест Хэм - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Манчестер Сити - - -
23:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Бернли - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ГенгамГенгам -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 2:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун - - -
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1:2 Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 3:0 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 сегодня  Катар -:-  ОАЭ - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо-БелАЗ (Жодино)Торпедо-БелАЗ 5:0 Логотип футбольный клуб Даугава (Даугавпилс)Даугава (Даугавпилс) - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 2:2 Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск - - -
13:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
13:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ислочь (Минск)Ислочь 0:4 Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман - - -
14:45 86’ Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 2:0 Логотип футбольный клуб Улленсакер / Киса (Есхейм)Улленсакер / Киса - - -
15:00 80’ Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 1:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
15:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк 0:2 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст - - -
16:00 27’ Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:3 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Сувон СамсунгСувон Самсунг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав -:- Логотип футбольный клуб Градец-КраловеГрадец-Кралове - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Акжайык (Уральск)Акжайык - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Гуйчжоу Жэньхэ (Гуйян)Гуйчжоу Жэньхэ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе 1:2 Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
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Селюк: «„Зенит“ 100% выиграл с перехода Паредеса в ПСЖ»

сегодня, 15:19

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер полузащитника Леандро Паредеса из «Зенита» в ПСЖ.

«Зенит» 100% выиграл с перехода Паредеса в ПСЖ. Вообще «Зенит» выиграет почти с любой продажи своего игрока. Питерцам нужно разгрести свой состав, который пылесосом втянули в себя в свое время. Там куча немотивированных игроков, которых стоит разогнать из клуба, они просто так получают деньги.

То, что делает сейчас успешно ЦСКА и то, что с приходом Кононова делает «Спартак» — это правильная политика клуба. Я считаю, что «Зенит» в конечном итоге будет за «Локомотивом», учитывая, что там превалирует пенсионный возраст. «Краснодар» — молодцы. У них правильный симбиоз между опытом и молодостью. Поэтому сегодня «Краснодар» играет в самый красивый футбол. Считаю, что Мусаев и Галицкий абсолютно правильно ведут работу в клубе.

С приходом Дюкова в РФС, возможно, будут приняты определенные решения, которые необходимы для российского футбола. Считаю, что аренды футболистов внутри чемпионата являются одним из бичей российского футбола. Должно быть не более двух-трех игроков, отданных в аренду внутри чемпионата. Если вы считаете, что у вас супер футболисты, то отдавайте их на Запад, сколько хотите. А когда половина команды арендованных игроков из других клубов — это странно. Такое ощущение, что у нас в чемпионате играют 5 обеспеченных клубов, а остальные на подтанцовке.

Не думаю, что с уходом Паредеса в «Зените» может появиться Яя Туре, его там не будет по другим всем известным прекрасным причинам. Хотя жизнь такая штука, что все возможно. Мне было бы самому интересно это увидеть. Но, я не думаю, что такое возможно. Почему? Потому что некоторые считают, что в цветах «Зенита» нет разных и других оттенков.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   125 / 790
сегодня в 16:09
Начал за здравие , а закончил за ЯЯ.
Kostya_Kostya
Kostya_Kostya
   424 / 790
сегодня в 16:01
Как же он бесит,реально!Мало того что в Западной Европе и США все сплошные толерасты-леваки так ещё и этот тащит эту заразу.Даже если и не хочет Зенит покупать их.Какая ему разница?Зенит никогда ничего публично не заявлял относительно игроков определённой расы.Я считаю что этот Селюк расист.Разве здравый ум способен додумать такое???Почему этот человек считает что Зенит обязан покупать этих африканцев?
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Raketas80
   146 / 790
сегодня в 15:55
Ааа и возмите Яя Туре.
Только не в Зенит!!!
Физручини
Физручини
   498 / 790
сегодня в 15:53
Это у Спартака цвет настроения черный, пусть подпишут твоего пенсионера
Raketas80
Raketas80
   184 / 790
сегодня в 15:49
Ааа и возмите Яя Туре.
piercman
piercman
   52 / 790
сегодня в 15:47
как он запарил пытаться протащить зулуса в зенит! пусть в тарасовку идёт! хотя и там его пошлют, и ещё обхрюкают.
cska plus
cska plus
   12 / 790
сегодня в 15:29
Селюк хочет толкнуть в Зенит пару зулусов но не получается, с федуном у него дружеские отношения.
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 790
сегодня в 15:24
Эх , Дима, Дима!!! Такой хороший был запев, прям заслушаешься, но припевом с ЯЯ всю песню загубил!!!
Питерский Пивасик
Питерский Пивасик
   219 / 790
сегодня в 15:22
в цветах спартака есть тёмный!
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
Купил чемпионство на юбилей Симоняна
   251 / 790
сегодня в 15:22
Опять про Яя, предложи уже его Лене Киевскому - негры его тема.
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