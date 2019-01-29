Семак: «Стараемся выжимать максимум из тех игроков, которые у нас есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своем видении футбола.
На данном этапе нужно делать то, что приносит результат. Понемногу будем команду обновлять, сейчас мы стараемся выжимать максимум из тех игроков, которые у нас есть. Просить то, что они умеют делать. Главная задача тренера — понять, в какой футбол игроки могут играть, а в какой не могут. Уже из этого принимать решения, подбирать тактическую схему под имеющихся футболистов.
Реализовать свое видение футбола я могу только тогда, когда смогу самостоятельно выбирать футболистов, которых я хочу видеть. Сейчас мы должны бороться за победу в чемпионате, как можно дальше пройти в Лиге Европы. В идеале, конечно, хотелось бы больше контролировать мяч, играть острее. Пока мы работаем над определенными компонентами в нашей игре.
«Зенит» в последнем матче разгромил «Ростов» в товарищеском матче.
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Верните паспорт Анюкову, он больше не может.
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Верните паспорт Анюкову, он больше не может.