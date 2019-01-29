Луческу: «Трансфер Ракицкого может укрепить отношения между двумя странами»

Бывший тренер «Шахтера» и «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал политическую составляющую перехода защитника Ярослава Ракицкого из украинского клуба в российский.

При чем здесь политика? Ракицкий – футболист, а не политик или военнослужащий. Я считаю, что все наоборот – этот трансфер может укрепить отношения между двумя странами. Долгое время в России играло много украинцев. И наоборот – в украинской Премьер-Лиге были русские. Сколько сейчас украинцев в РПЛ ?

Не очень много? А раньше – гораздо больше. Селезнев играл в «Кубани», Бутко в «Амкаре», Зинченко в «Уфе»! Но сегодня чемпионат России лучше украинского. Раньше сильны были «Днепр» и «Металлист», «Шахтер» и «Динамо» постоянно выступали на решающих стадиях еврокубков. Сейчас все изменилось – украинские футболисты едут в Россию, потому что там чемпионат более сильный, более интересный, более профессиональный. Я уверен, что Ракицкий вернется и в сборную Украины.