Фурсенко: «У „Зенита“ были довольно сложные переговоры по Паредесу»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мыслями о трансферной кампании клуба этой зимой.

У «Зенита» были довольно сложные переговоры по Паредесу. А этот трансфер прямо влиял и на наши приобретения. Переговоры по Лео были длительными, и нам удалось закрыть эту сделку только вчера поздно вечером.

Что касается замены Паредесу, то мы рассматриваем разные варианты. Последнее слово будет за нашим главным тренером. Европейское трансферное окно закрывается 1 февраля. А российский трансферный рынок будет функционировать ещё целый месяц. У нас есть возможности усилиться под возобновление чемпионата России. Я надеюсь, что и здесь мы успеем что-то сделать.