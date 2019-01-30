Оздоев: «Уход Паредеса – дополнительная мотивация для центральных хавбеков»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о переходе Леандро Паредеса в «Пари Сен-Жермен», а также прокомментировал покупку «Зенитом» защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого.

Паредес – отличный игрок, не зря он перешёл в такой клуб, как ПСЖ . Для него этот трансфер – большой шаг вперёд, а для нашей команды – серьёзная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро – дополнительная мотивация, чтобы ещё больше работать и доказывать свою состоятельность.

С Ракицким я уже знаком, мы познакомились на отдыхе в Турции. У нас очень много общих друзей ещё с тех времен, когда я играл в киевском «Динамо». Ярослав – хороший парень. Мы с ним быстро нашли общий язык и играли в отпуске в волейбол.

Конечно, он усилит «Зенит». Ракицкий – очень сильный футболист. Он долгое время играл за «Шахтер», который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Из донецкого клуба вышел уже не один сильный игрок. Многие теперь играют в лучших клубах мира. Переход Ярослава – это, безусловно, плюс для «Зенита».