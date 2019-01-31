«Тоттенхэм» вырвал победу у «Уотфорда»

В рамках 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Уотфорд». После этого матча «шпоры» продолжают находиться на 3 месте, набрав 54 очка. У «Уотфорда» - 33 пункта и 9 позиция.
Лондон, стадион Уэмбли
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 2:1 (0:1)
Голы: Сон 80, Льоренте 87 - Кэткарт 38
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Вертонген (Ламела 79), Орье (Моура 46), Сиссоко (Триппьер 69), Уинкс, Роуз, Эриксен, Сон, Льоренте
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Клеверли (Вильмот 66), Капу, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Исаак 61), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.
Предупреждения: Мариаппа 46, Капу 74, Холебас 90+1, Исаак 90+2
Судья: Скотт Грэм.
«Соккер.ру» ве онлайн-трансляцию данного поединка.
В прошлом туре «шпоры» обыграли «Фулхэм».
Плохо, что кроме Сона не было бойца на поле, который сражается до последнего, даже когда игра не идёт. Заряженного психа, вроде Ди Канио
Плохо, что кроме Сона не было бойца на поле, который сражается до последнего, даже когда игра не идёт. Заряженного психа, вроде Ди Канио
с победой!!!
Льоренте канеш спас свой зад на 130% от гнобления
с победой!!!
Льоренте канеш спас свой зад на 130% от гнобления
Красавцы, а пока пусть Сон в одиночку за Кейна и Алли тащит)
Красавцы, а пока пусть Сон в одиночку за Кейна и Алли тащит)