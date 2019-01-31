«Тоттенхэм» вырвал победу у «Уотфорда»

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Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 2.12 3.5 3.35
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
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00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
01:30 45’ Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 0:0 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
01:30 45’ Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго 0:0 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
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02:00 17’ Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе 0:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
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02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе -:- Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
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Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
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20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис 2.6 2.9 2.85
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 14’ Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
02:00 14’ Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:0 Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво - - -
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Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб РауфоссРауфосс - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КристиансундКристиансунд -:- Логотип футбольный клуб Юргорден (Стокгольм)Юргорден - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Дн (Донецк)Шахтер Дн - - -
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«Тоттенхэм» вырвал победу у «Уотфорда»

сегодня, 00:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб УотфордУотфордМатч завершен

В рамках 24-го тура АПЛ «Тоттенхэм» дома обыграл «Уотфорд». После этого матча «шпоры» продолжают находиться на 3 месте, набрав 54 очка. У «Уотфорда» - 33 пункта и 9 позиция.

Лондон, стадион Уэмбли

«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 2:1 (0:1)
Голы: Сон 80, Льоренте 87 - Кэткарт 38

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Вертонген (Ламела 79), Орье (Моура 46), Сиссоко (Триппьер 69), Уинкс, Роуз, Эриксен, Сон, Льоренте
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

«Уотфорд»: Фостер, Янмат, Мариаппа, Кэткарт, Холебас, Клеверли (Вильмот 66), Капу, Хьюз, Перейра, Деулофеу (Исаак 61), Дини
Главный тренер: Грасия Хави.

Предупреждения: Мариаппа 46, Капу 74, Холебас 90+1, Исаак 90+2

Судья: Скотт Грэм.

«Соккер.ру» ве онлайн-трансляцию данного поединка.

В прошлом туре «шпоры» обыграли «Фулхэм».

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил alexov222
   110 / 807
сегодня в 01:57
Не ныряющая мартышка, а Мо Салах- лучший футболист и бомбардир прошлого сезона АПЛ.
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Tott_Hot
   110 / 807
сегодня в 01:53
Слили раньше шпор, да, но уж лучше сосредоточиться на главных турнирах.
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Steven Gerrard 008
   207 / 807
сегодня в 01:36
Наконец, после слива двух кубковых турниров за неделю шпоры выиграли. Здорово)
Напомни на каких стадиях эти кубки слил Ливерпуль?
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Steven Gerrard 008
   52 / 807
сегодня в 01:32
Наконец, после слива двух кубковых турниров за неделю шпоры выиграли. Здорово)
привет! Что я слышу? Ты не приболел, часом?
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   52 / 807
сегодня в 01:28
хорошая ответка шершням за 4-й тур!
Плохо, что кроме Сона не было бойца на поле, который сражается до последнего, даже когда игра не идёт. Заряженного психа, вроде Ди Канио
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
   110 / 807
сегодня в 01:23
Наконец, после слива двух кубковых турниров за неделю шпоры выиграли. Здорово)
alexov222
alexov222
   61 / 807
сегодня в 01:14
тОпарь это ныряющая мартышка...скриньте)
alexov222
alexov222
   61 / 807
сегодня в 01:12
не знаю показалось мне или нет,когда Соня забивал,бил во вратаря,а тот завалился? если так,то по вратарским косякам сегодня 1-1,но гол Даника-Льоренте не отменишь,красиво положил
ars14
ars14
   717 / 807
сегодня в 01:12
Опять Тотт отскочил,да что ж это такое))
dzvinka
dzvinka
   43 / 807
сегодня в 01:12
Льоренте - это старое полено - ВДВОЕ лучше чем топарь харя кейн! скриньте)))
ДСА
ДСА
   172 / 807
сегодня в 01:09
Уотфорд почти выиграл.
alexov222
alexov222 ответил Tott_Hot
   61 / 807
сегодня в 01:08
О чудо! Льоренте, ты ли это?? По хорошему, хет-трик сегодня должен был оформлять, 2 плюхи с метра не забил, так что тройка с плюсом
ну да...стебемся с него,а его походу просто маслом надо смазать и покоптит еще))
cannongun
cannongun ответил Foxes
   71 / 807
сегодня в 01:07
Шпоры с победой вас!
вы тож молорики. я ваш счет 1 в 1 угадал))
cannongun
cannongun
   71 / 807
сегодня в 01:05
красавцы!!! это не матч это вынос мозга
с победой!!!
Льоренте канеш спас свой зад на 130% от гнобления
Tott_Hot
Tott_Hot ответил alexov222
   207 / 807
сегодня в 01:04
ливерфанчиииииик,ты где?...как там твой матч закончился? просвети))
Он спит давно, завтра к первому уроку))
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 807
сегодня в 01:03
респект
Foxes
Foxes
   99 / 807
сегодня в 01:02
Шпоры с победой вас!
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   52 / 807
сегодня в 01:01
Всех с волевой! За ливерных, прости Господи, прогнозистов отдельно рад!)))
sparxx2
sparxx2 ответил alexov222
   149 / 807
сегодня в 01:00
ливерфанчиииииик,ты где?...как там твой матч закончился? просвети))
    mangoх12
    mangoх12
       10 / 807
    сегодня в 00:59
    УРААААА ! Я верил верил..
    sparxx2
    sparxx2 ответил Tott_Hot
       149 / 807
    сегодня в 00:58
    О чудо! Льоренте, ты ли это?? По хорошему, хет-трик сегодня должен был оформлять, 2 плюхи с метра не забил, так что тройка с плюсом
    Внимательнее, сглазишь чела окончательно))))))))))
    Tott_Hot
    Tott_Hot
       207 / 807
    сегодня в 00:58
    О чудо! Льоренте, ты ли это?? По хорошему, хет-трик сегодня должен был оформлять, 2 плюхи с метра не забил, так что тройка с плюсом
    alexov222
    alexov222
       61 / 807
    сегодня в 00:57
    ливерфанчиииииик,ты где?...как там твой матч закончился? просвети))
    allemz
    allemz
       24 / 807
    сегодня в 00:57
    Достойно.
    Красавцы, а пока пусть Сон в одиночку за Кейна и Алли тащит)
    sparxx2
    sparxx2 ответил ФанГалактикоса
       149 / 807
    сегодня в 00:57
    Льоренте ТАЩЕР! :)
    хахахахахахахахаха
    alexov222
    alexov222
       61 / 807
    сегодня в 00:56
    Опять Даник нашему Дереву в голову попал)) сладкая парочка
    ФанГалактикоса
    ФанГалактикоса
       128 / 807
    сегодня в 00:55
    Льоренте ТАЩЕР! :)
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