Нету: «После поражения в Минске пришлось попотеть»

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Испания. Примера 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Вальядолид 2.25 3.1 3.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  РБ Лейпциг 5.5 4.35 1.55
Франция. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лилль -:-  Ницца 1.85 3.45 5.1
Австралия. А-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1:5 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 40 18 1.03
Албания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.3 3.35 3
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 0:4 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 5 3.7 1.65
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес 1.5 3.8 5.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 3.6 3.2 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 2.5 3.15 2.7
Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:1 Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 2:2 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 4:0 Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 2:2 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2 3.3 3.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.5 3.1 2.8
Германия. Третья лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.6 3.4 2.5
Испания. Сегунда 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.75 3.1 5.3
Италия. Серия B 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио 1.75 3.15 5.2
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
Кубок Азии 2019, Финал 1 X 2
17:00 сегодня  Япония -:-  Катар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб СередСеред - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 3:3 Логотип футбольный клуб Виктория (Кельн)Виктория - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 2:0 Логотип футбольный клуб Хебей ЧФ (Циньхуандао)Хебей ЧФ - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
15:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 2:2 Логотип футбольный клуб Шкендия (Тетово)Шкендия - - -
15:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 0:1 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.8 3.7 4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма -:- Логотип футбольный клуб Сёнан Беллмаре (Хирацука)Сёнан Беллмаре - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Жетысу (Талдыкорган)Жетысу - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Тр (Трнава)Спартак Тр - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат 1.65 4 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль -:- Логотип футбольный клуб Ходд (Ульстейнвик)Ходд - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб БраттвагБраттваг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг -:- Логотип футбольный клуб СолаСола - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб Йонкёпингс СёдраЙонкёпингс Сёдра - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 2.3 3.5 2.85
Португалия. Примейра 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.95 3.35 3.85
Румыния. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 3.2 3.2 2.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 2.45 2.85 3.05
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 1.7 3.7 4.5
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Денбиг ТаунДенбиг Таун -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 1 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун -:- Логотип футбольный клуб ЛландудноЛландудно - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 1.73 3.05 5.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2.55 2.85 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.7 2.85 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.53 3.55 6.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.2 3.2 3.25
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.6 3.45 6.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 4 3.1 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.85 2.9 5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.17 2.95 3.55
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотива Зг (Загреб)Локомотива Зг -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.5 4 6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2.35 3.15 2.95
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Нету: «После поражения в Минске пришлось попотеть»

сегодня, 14:23

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о графике команды в нынешнем сезоне.

С кем было тяжелее всего играть в первой части сезона? С ЦСКА. Перед этим у нас был тяжёлый график. Понедельник – матч в Самаре. Четверг – в Ростове. Воскресенье – принимаем «Ахмат». Четверг – играем в «Бордо». Прилетаем в 8:00 утра. Потом одна тренировка и летим к «армейцам» в Москву. Увы, там начали с двух ошибок. Мы пытались вернуться в игру, но не получилось. Не было ментальной энергии после стольких перелётов. В этом плане куда удобнее пять заключительных матчей РПЛ в году проводить дома, как «Краснодар».

Сказывается ли чемпионат мира? Безусловно. Сборная России отлично показала себя на мундиале. Из-за лимита нет возможности дать отдохнуть россиянам – они должны играть постоянно, а силы и эмоции не безграничны. «Зенит» очень рано начал сезон – 14 июня. После поражения в Минске пришлось попотеть. Затем ещё игра с «Мольде» на синтетике. С июля до декабря у нас только один раз была недельная пауза между играми, если не учитывать окна для сборных. И это случилось уже в декабре. А когда ты почти без отдыха рано начинаешь сезон, то к октябрю-ноябрю накапливается усталость.

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Все комментарии
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил LOpp
   53 / 818
сегодня в 15:49
Глушаков лайкнул Назарова. так для общего сведения.
Но пусть будет так ,но слил то Глушак с его бандой.)
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 818
сегодня в 15:42
Пупсикам после Ливерпуля потеть вовсе не пришлось.
LOpp
LOpp ответил Sebastian Eniston
   5 / 818
сегодня в 15:39
Там уже проблемы Динамо,(кого тренер ставил на игру, его проблемы)То что тренера уволили как ты говоришь с позором,а вашего Карреру вообще Глушаков лайкнул.) вот это позор
Глушаков лайкнул Назарова.
так для общего сведения.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston ответил LOpp
   53 / 818
сегодня в 15:31
Динамо не взяло с собой в Питер своего лучшего игрока. Динамо поставило в ворота не основного вратаря. после матча главного тренера Динамо с позором уволили. конечно, попотели епта
Там уже проблемы Динамо,(кого тренер ставил на игру, его проблемы)То что тренера уволили как ты говоришь с позором,а вашего Карреру вообще Глушаков лайкнул.) вот это позор
Гавроша
Гавроша
   67 / 818
сегодня в 15:30
С цска у Зенита было 1,5 суток на восстановление.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   710 / 818
сегодня в 15:00
А что, Сергей Богданыч не предупредил разве, что бабки за ответку уже проплачены и можно вообще не потеть ?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 818
сегодня в 14:56
Нету: приходиться еще и играть за наши копейдосы газовые
Footbolista
Footbolista
   14 / 818
сегодня в 14:54
"мертвые" не потеют....
parallels
parallels ответил LOpp
   10 / 818
сегодня в 14:53
Динамо не взяло с собой в Питер своего лучшего игрока. Динамо поставило в ворота не основного вратаря. после матча главного тренера Динамо с позором уволили. конечно, попотели епта
радует, что хряки в БЕШЕНСТВЕ! ахаха!
пс: а то, что у нас, а не у них удалили игрока - так, мелочь)
LOpp
LOpp
   5 / 818
сегодня в 14:26
Динамо не взяло с собой в Питер своего лучшего игрока.
Динамо поставило в ворота не основного вратаря.
после матча главного тренера Динамо с позором уволили.

конечно, попотели епта
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