Нету: «Нужно уважать решение Паредеса»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о переходе полузащитника Леандро Паредеса в ПСЖ .

Не берегли ли мы Паредеса на тренировках из-за трансфера? Он не играл в товарищеских матчах, но занимался с нами. В борьбе ты не задумываешься, чтобы кого-то беречь. Паредес не халтурил на тренировках. У него есть талант, который он может ещё развить в ПСЖ . Его техника позволяет делать всё: короткий пас, длинный пас, удар, плюс отлично видит поле.

Об уходе Паредеса узнавали из интернета? Да, но и его самого тоже расспрашивали: «уходишь или нет?» Для него это уникальная возможность. Последние несколько дней он находился в «Зените», но мыслями был не здесь. В таких случаях нужно уважать решения футболистов.