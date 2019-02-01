Нету: «Сейчас хочу думать только о „Зените“»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о своем будущем.
Станет ли этот сезон для меня последним в России? Моя голова сейчас думает только о «Зените». Мы хотим выиграть чемпионство. Не хочу думать о другом. Что касается контракта, мне 30 лет. 6,5 лет – в «Зените». Конечно, мне хотелось бы дать больше стабильности моей семье. Также выслушаю людей, которые заботятся о моей карьере.
Что буду вспоминать в старости, если этот сезон станет последним в «Зените»? Все титулы. 4:1 против ЦСКА в финале Кубка России в 2016-м. Праздник с золотыми майками, когда мы выиграли пятый чемпионат и заполучили звезду для герба в 2015-м. Победа по пенальти над «Локомотивом» на Петровском в Суперкубке в том же году. Через год снова взяли Суперкубок – в Черкизово в матче с ЦСКА. В день, когда я покину Питер, в голове будет много счастливых воспоминаний. Столько раз ходил по Невскому с родными. Посмотрим. Так или иначе моё будущее скоро определится.
Ранее сообщалось, что португалец летом на правах свободного агента перейдет в «Спортинг» из Лиссабона.