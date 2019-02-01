Нету: «Сейчас хочу думать только о „Зените“»

Защитник «Зенита» Луиш Нету рассказал о своем будущем.

Станет ли этот сезон для меня последним в России? Моя голова сейчас думает только о «Зените». Мы хотим выиграть чемпионство. Не хочу думать о другом. Что касается контракта, мне 30 лет. 6,5 лет – в «Зените». Конечно, мне хотелось бы дать больше стабильности моей семье. Также выслушаю людей, которые заботятся о моей карьере.