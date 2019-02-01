Первый тренер Чалова: «Фёдор всегда мечтал об Англии»

Картлос Джологуа, первый тренер форварда ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал о детстве игрока.
В детстве он был спокойным и тихим. Обычно в этом возрасте дети постоянно смеются и дурачатся, а он сразу проявил дисциплину, старательность. Федя находил мотивацию в том, чтобы не отставать от старших. Ну и талант, конечно. Работа с мячом, техника у него от Бога! Он кучерявый тогда был, шустрый, бегал в нападении – поэтому все его называли Марадоной.
Он всегда мечтал об Англии, о «Челси». В детстве равнялся на Дидье Дрогба… На мой взгляд, год-два ему еще нужно поиграть в России. Продолжать стабильно забивать за ЦСКА, пробиться в сборную. Тогда можно будет и о Европе задуматься. Да и как Федя может сейчас перейти в АПЛ? Он же за сборную России не играл, не сможет получить в Англии рабочую визу. Скорее поверю в интерес итальянских или испанских клубов.