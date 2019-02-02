Азмун выбрал себе номер в «Зените»

сегодня, 08:43

Новобранец «Зенита» Сердар Азмун будет выступать за питерский клуб под 7-м номером.

В прошлом сезоне под этим номером в клубе играл нападающий Дмитрий Полоз, который сейчас выступает за «Рубин».

В казанской команде иранец играл под 20-м номером.