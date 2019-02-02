«Зенит» переиграл «Эльче» в товарищеском матче

«Зенит» одержал победу над «Эльче» в контрольном поединке.
«Эльче» - «Зенит» 0:2 (0:2)
Голы: Воробьев 60, Мусаев 90+2
«Зенит»: Кержаков, Анюков, Маммана, Нету, Набиуллин, Краневиттер, Мусаев, Оздоев, Ригони, Мак (Воробьев 59), Заболотный.
Напомним, что недавно «Зенит» одержал победу над «Ростовом» в контрольном поединке на сборе в Катаре.
Лунёв, Барриос, Дзюба, Дриусси, Смольников, Иванович, Ерохин, Кузяев, Ракицкий, Шатов, Маркизио ....отдыхают....перед стамбульскими гастролями....ну и правильно...
Лунёв, Барриос, Дзюба, Дриусси, Смольников, Иванович, Ерохин, Кузяев, Ракицкий, Шатов, Маркизио ....отдыхают....перед стамбульскими гастролями....ну и правильно...