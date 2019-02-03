«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на два гола Роналду

«Парма» отобрала очки у «Ювентуса» в 22-м туре Серии А.
«Бьянконери» остаются единоличным лидером чемпионата, «Парма» же сравнялась по очкам с «Сассуоло» (11-е место).
Турин, стадион «Альянц Стэдиум»
«Ювентус» - «Парма» 3:3 (1:0)
Голы: Криштиану Роналду 37, Ругани 61, Криштиану Роналду 67 - Барилла 65, Жервиньо 74, Жервиньо 90+3
«Ювентус»: Перин, Спинаццола, Ругани, Касерес, Канселу, Матюиди, Хедира (Бентанкур 78), Пьянич, Криштиану Роналду, Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески 46)
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
«Парма»: Сепе, Гальоло, Бастони, Алвеш, Якопони, Барилла, Скоццарелла (Стюак 76), Куцка (Спрокати 85), Бьябьяни (Силигарди 56), Инглезе, Жервиньо
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
Предупреждения: Барилла 26, Скоццарелла 28, Манджукич 90+2
Судья: Джакомелли Пьеро.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче тура «Наполи» обыграл «Сампдорию».
А сейчас вспомним о вЯликих треблерастах, отчмекавших у ПСВ. Аха-ха)
А сейчас вспомним о вЯликих треблерастах, отчмекавших у ПСВ. Аха-ха)
Столько пропускать от Пармы у себя дома,это просто безобразие...
Столько пропускать от Пармы у себя дома,это просто безобразие...
Продырявили, короче)
Продырявили, короче)
В большинстве внероссийских великих соперничеств я просто кому-то больше симпатизирую, точнее , меньше антипатизирую.
Для меня мечта - евротитул какой-нибудь итальянской команды меньшего масштаба (а-ля Фиорентина или на худой конец Рома), неважно, ЛЧ или ЛЕ. Но в современных реалиях это очень маловероятно.
В большинстве внероссийских великих соперничеств я просто кому-то больше симпатизирую, точнее , меньше антипатизирую.
Для меня мечта - евротитул какой-нибудь итальянской команды меньшего масштаба (а-ля Фиорентина или на худой конец Рома), неважно, ЛЧ или ЛЕ. Но в современных реалиях это очень маловероятно.
2 Наполи
3 интер
4 Милан
Смотри внимательно. В мае уже будете на 2 пункта ниже. Слава Маротте и Спалетти. )
2 Наполи
3 интер
4 Милан
Смотри внимательно. В мае уже будете на 2 пункта ниже. Слава Маротте и Спалетти. )
Новый чемпион -реклама лиге.
Бавария и Барса тоже трофеи внутреннего первенства пачками берут, в Европе же они за последнее время практически нули.
Новый чемпион -реклама лиге.
Бавария и Барса тоже трофеи внутреннего первенства пачками берут, в Европе же они за последнее время практически нули.
Он свалил из МЮ и МЮ превратился в середняк.
Он свалил из Рэальки и реалька тут же получила по шее
Теперь он взялся за Юве и скоро свалит в какой нибудь китай))
А вся причина в том что всех заставляют играть на этого добивалду и футболисты тупо потом не знают как играть когда главный дайвер уходит из команды
Он свалил из МЮ и МЮ превратился в середняк.
Он свалил из Рэальки и реалька тут же получила по шее
Теперь он взялся за Юве и скоро свалит в какой нибудь китай))
А вся причина в том что всех заставляют играть на этого добивалду и футболисты тупо потом не знают как играть когда главный дайвер уходит из команды