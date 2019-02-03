«Ювентус» не смог обыграть «Парму», несмотря на два гола Роналду

сегодня, 00:24

«Парма» отобрала очки у «Ювентуса» в 22-м туре Серии А.

«Бьянконери» остаются единоличным лидером чемпионата, «Парма» же сравнялась по очкам с «Сассуоло» (11-е место).

Турин, стадион «Альянц Стэдиум»

«Ювентус» - «Парма» 3:3 (1:0)

Голы: Криштиану Роналду 37, Ругани 61, Криштиану Роналду 67 - Барилла 65, Жервиньо 74, Жервиньо 90+3

«Ювентус»: Перин, Спинаццола, Ругани, Касерес, Канселу, Матюиди, Хедира (Бентанкур 78), Пьянич, Криштиану Роналду, Манджукич, Дуглас Коста (Бернардески 46)

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

«Парма»: Сепе, Гальоло, Бастони, Алвеш, Якопони, Барилла, Скоццарелла (Стюак 76), Куцка (Спрокати 85), Бьябьяни (Силигарди 56), Инглезе, Жервиньо

Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

Предупреждения: Барилла 26, Скоццарелла 28, Манджукич 90+2

Судья: Джакомелли Пьеро.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче тура «Наполи» обыграл «Сампдорию».