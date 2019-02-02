Гладбахская «Боруссия» дожала «Шальке» и сравнялась с «Баварией»

сегодня, 22:23

«Боруссия» из Менхенгладбаха одержала трудовую выездную победу над «Шальке» в матче 20-го тура Бундеслиги.

После этой встречи «Боруссия» сравнялась по очкам с «Баварией», которая сегодня уступила «Байеру». Впереди только дортмундская «Боруссия». «Шальке» же остается на 12-й строчке.

Гельзенкиркен, стадион «Фелтинс-Арена»

«Шальке-04» - «Боруссия» 0:2 (0:0)

Гол: Крамер 85, Нойхаус 90+2

«Шальке-04»: Нюбель, Калиджури, Сане, Настасич, Очипка, Сердар, Руди (Матондо 75), Бенталеб, Коноплянка (Ферманн 61), Ут, МакКенни

Главный тренер: Тедеско Доменико.

«Боруссия»: Зоммер, Ланг, Гинтер, Эльведи, Вендт, Денис Закариа (Нойхаус 78), Штробль (Крамер 68), Хофманн (Херрманн 83), Азар, Штиндль, Плеа

Главный тренер: Хеккинг Дитер.

Предупреждения: Гинтер 39, Штробль 40, Бенталеб 72

Удаление: Нюбель 60

Судья: Фритц Марко.