«Валенсия» с Черышевым отобрала очки у «Барселоны»

«Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» (50 очков) занимает первое место в турнирной таблице национального первенства, «Валенсия» (30 очков) - седьмая.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Валенсия» 2:2 (1:2)
Голы: Лионель Месси 39 (пенальти), Лионель Месси 64 - Гамейро 24, Парехо 32 (пенальти)
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду (Альба 46), Пике, Вермален, Роберто, Ракитич, Аленья (Артур Рамос 66), Видаль, Коутиньо (Малком 84), Суарес, Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Паулиста, Тони Лато, Васс, Коклен (Кондогбиа 72), Парехо, Черышев, Родриго (Мина 79), Гамейро (Ферран Торрес 40)
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Роберто 31, Ракитич 45+2, Альба 90+1
Судья: Ундиано Мальенко Альберто.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Барселона» разгромила «Севилью» в Кубке Испании.
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