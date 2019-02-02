«Монако» обыграл «Тулузу» благодаря голам Головина и Фабрегаса

вчера, 23:55

«Монако» одолел «Тулузу» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Уже во второй игре подряд гол забивает Александр Головин. Свой дебютный мяч за монегасков забил и Сеск Фабрегас.

Благодаря победе «Монако» приблизился к выходу из зоны вылета, «Тулуза» же остается на 13-й строчке.

Монако, стадион «Луи-Дозьем»

«Монако» - «Тулуза» 2:1 (1:1)

Голы: Головин 15, Фабрегас 62 - Жюлльен 20

«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Сидибе, Рони Лопеш, Фабрегас, Головин (Н'Куду Мбида 77), Балло-Туре, Фалькао (Винисиус 84), Желсон Мартинш (Адриен Силва 72)

Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Тулуза»: Рейне, Диаките, Жюлльен, Седзи, Силла, Гарсия (Жан 79), Сангаре, Дурмаз (Босток 72), Доссеви, Лейя, Градель

Главный тренер: Казанова Ален.

Предупреждения: Балло-Туре 9, Градель 45+1, Диаките 50, Силла 60

Судья: Лесаж Микаэль.