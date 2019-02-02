«Монако» обыграл «Тулузу» благодаря голам Головина и Фабрегаса

«Монако» одолел «Тулузу» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Уже во второй игре подряд гол забивает Александр Головин. Свой дебютный мяч за монегасков забил и Сеск Фабрегас.
Благодаря победе «Монако» приблизился к выходу из зоны вылета, «Тулуза» же остается на 13-й строчке.
Монако, стадион «Луи-Дозьем»
«Монако» - «Тулуза» 2:1 (1:1)
Голы: Головин 15, Фабрегас 62 - Жюлльен 20
«Монако»: Субашич, Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Сидибе, Рони Лопеш, Фабрегас, Головин (Н'Куду Мбида 77), Балло-Туре, Фалькао (Винисиус 84), Желсон Мартинш (Адриен Силва 72)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Тулуза»: Рейне, Диаките, Жюлльен, Седзи, Силла, Гарсия (Жан 79), Сангаре, Дурмаз (Босток 72), Доссеви, Лейя, Градель
Главный тренер: Казанова Ален.
Предупреждения: Балло-Туре 9, Градель 45+1, Диаките 50, Силла 60
Судья: Лесаж Микаэль.
Реально головин и так старался в каждом матче, но гол придал уверенности
жалко что фалькао нулевой
Реально головин и так старался в каждом матче, но гол придал уверенности
жалко что фалькао нулевой
Ты что-то этим хочешь сказать?)
Ты что-то этим хочешь сказать?)
А теперь хоть на команду похожи стали!!! Проблем конечно еще хватает, но проблески командной , комбинационной игры уже есть!!!
А теперь хоть на команду похожи стали!!! Проблем конечно еще хватает, но проблески командной , комбинационной игры уже есть!!!
Чего раньше не хватало ??? А не хватало путного тренера, сыгранности, ну и Желсона конечно!!! Два матча подряд на Саню ювелирные передачи выдал, прям как по линеечке!!!
В обороне правда еще работы непочатый край, всю борьбу в своей штрафной на втором этаже практически проиграли.
Ждем продолжения "банкета"!!! Монако вперед!!!
Чего раньше не хватало ??? А не хватало путного тренера, сыгранности, ну и Желсона конечно!!! Два матча подряд на Саню ювелирные передачи выдал, прям как по линеечке!!!
В обороне правда еще работы непочатый край, всю борьбу в своей штрафной на втором этаже практически проиграли.
Ждем продолжения "банкета"!!! Монако вперед!!!