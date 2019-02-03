Соболев: «Дзюба - столб, а я более подвижный»

Нападающий «Енисея» Александр Соболев рассказал о своем отношении к сравнению с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой.

Я спокойно отношусь к сравнению с Дзюбой, но считаю, что на поле мы выполняем разную работу, хотя оба высокие. Он — столб, а я более подвижный.

Конечно, играть за национальную команду очень приятно, ведь это твоя страна. Очень обрадовался, когда первый раз вызвали в молодежную сборную России. Толком не сыграл в тот раз, провел 10 минут против Сербии. Но даже тренируясь, чувствовал ответственность, которая в два раза больше, чем в клубе.