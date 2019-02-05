Кокорин написал публичное письмо с извинениями

В Сети появилось открытое письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в котором он принес публичные извинения.
Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвёл их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.
Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша.
Крови хотелось, какраз твоему кумиру, они её получили. Теперь сидит и ноет как телка, я ни я, простите извините. Причем даже в своих этих слезах пытается оправдать себя.
Мне вот как-то однобоко, выпустят его или еще добавят. Но смешно читать его эти жалобные послания.
а Вам желаю оказаться на месте того водителя. Делов то, обычная хулиганка))голову не проломили, инвалидом не сделали, все нормально.
Крови хотелось, какраз твоему кумиру, они её получили. Теперь сидит и ноет как телка, я ни я, простите извините. Причем даже в своих этих слезах пытается оправдать себя.
Мне вот как-то однобоко, выпустят его или еще добавят. Но смешно читать его эти жалобные послания.
а Вам желаю оказаться на месте того водителя. Делов то, обычная хулиганка))голову не проломили, инвалидом не сделали, все нормально.
Санька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
В Газпром самому главному.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Ляксей Борисычу».
Санька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
В Газпром самому главному.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Ляксей Борисычу».
Парняги в клетке мягко @опу мнут,
Но тихо шьётся база правовая,
Для тех, кому впаяют жёсткий кнут...
(Из неопубликованного...)
Парняги в клетке мягко @опу мнут,
Но тихо шьётся база правовая,
Для тех, кому впаяют жёсткий кнут...
(Из неопубликованного...)