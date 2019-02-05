Кокорин написал публичное письмо с извинениями

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Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 1.85 3.5 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.17 6.5 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.3 3.2 3.55
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.2 3.3 3.1
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 4.5 2.8 1.9
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.95 3.45 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.6 4.9 1.42
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.5 4.3 6.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.65 4.15 4.3
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
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Кокорин написал публичное письмо с извинениями

сегодня, 11:43

В Сети появилось открытое письмо нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в котором он принес публичные извинения.

Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвёл их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша.

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Все комментарии
Коля58
Коля58 ответил armeec_♞
   237 / 787
сегодня в 13:59
Какая кровь? какой язык? ты вообще зачем мне все это пишешь? Крови хотелось, какраз твоему кумиру, они её получили. Теперь сидит и ноет как телка, я ни я, простите извините. Причем даже в своих этих слезах пытается оправдать себя. Мне вот как-то однобоко, выпустят его или еще добавят. Но смешно читать его эти жалобные послания. а Вам желаю оказаться на месте того водителя. Делов то, обычная хулиганка))голову не проломили, инвалидом не сделали, все нормально.
Водителя? Интересно! Вы полностью видео смотрели? И кто кого первый ударил? И Кокорин то там при чем? )))))))))))))))))) Вы человек который не удосужился посмотреть и разобраться! То что Вам втолковывают СМИ вы это и слышите! Именно это вы и желаете слышать! А пытаетесь кого то осудить ))
Incredulous
Incredulous
   321 / 787
сегодня в 13:57
Извинился, молодец, но это никак не отменяет наказание за совершённое преступление. И извинился-то перед всеми, кроме пострадавших.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Коля58
сегодня в 13:56
Вам крови хочется? Или в стране что то по другому? Вспоминайте Василеву! Давайте мы от Вас ждем постов с криками посадить их всех ... детей! Нет вы молчите и язык ваш далеко! Так что давайте без крови! Нарушение пустяковое, Вреда здоровью нет! Под хулиганку ни каким макаром не пришить! Поэтому и следствие затягивается!
Какая кровь? какой язык? ты вообще зачем мне все это пишешь?
Крови хотелось, какраз твоему кумиру, они её получили. Теперь сидит и ноет как телка, я ни я, простите извините. Причем даже в своих этих слезах пытается оправдать себя.
Мне вот как-то однобоко, выпустят его или еще добавят. Но смешно читать его эти жалобные послания.
а Вам желаю оказаться на месте того водителя. Делов то, обычная хулиганка))голову не проломили, инвалидом не сделали, все нормально.
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
сегодня в 13:55
кокорин и мамай по сути сейчас отслужили в армии ссср, даже ещё наверно маловато, ещё полгода и будут такие же ощущения, как после 2 лет в армии, где служивший был в общем то ничто, пустое место, тело, рыбья голова, который бегал, работал, учил устав и так далее, правда под дембель конечно была уже лафа
Козинак
Козинак ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:52
Гениально!!!))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил particular
   56 / 787
сегодня в 13:52
Писаки пишут, гОнор поднимая, Парняги в клетке мягко @опу мнут, Но тихо шьётся база правовая, Для тех, кому впаяют жёсткий кнут... (Из неопубликованного...)
«Приезжай, милый Алексей Борисович, — продолжал Санька, — Христом богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Артёмке, кривому Антонке и Богданычу, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой форвард Санька Кокорин, милый Борисыч приезжай».
Санька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес:
В Газпром самому главному.
Потом почесался, подумал и прибавил: «Ляксей Борисычу».
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   239 / 787
сегодня в 13:45
Да отпустите вы парня уже , 1000% он даже о подобном больше не задумается... Жаль что подобные публичные порки делаются на спортсменах а не на депутатах вон насильник , захватчик чужих территорий , ездун по встречке с 880 шт.неоплаченными штрафами и просто подонок и вор СЛУЦКИЙ , по прежнему летает на своем w12 c колонной охраны...и это только один из тысячи примеров
Козинак
Козинак
сегодня в 13:44
На рудники его с Мамаевым 20 лет строгача
Коля58
Коля58 ответил tims
   237 / 787
сегодня в 13:41
Овца не захотела быть в стаде...
Так Вас туда ни кто и не тянет! ))
d_fincher
d_fincher ответил Курбaн Бердыев
   128 / 787
сегодня в 13:41
Кокорнин, Мамаев трудяги) зажравшиеся, обнаглевшие мажоры, которые уверовали в свою безнаказанность
Поэтому фанаты Зенита и хотят, чтобы их отпустили. Своих чуют.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев ответил борька
сегодня в 13:40
В Сизо нужно держать воров -чиновников, таких ка Мюллер, Чубацс, Пак, а над трудягами власть издевается еще с 17 года прошшлого столетия!
Кокорнин, Мамаев трудяги) зажравшиеся, обнаглевшие мажоры, которые уверовали в свою безнаказанность
tims
tims ответил Коля58
   447 / 787
сегодня в 13:40
Да и читая ваши посты что вы всеми фибрами своей (душо...) ненавидите Зенит и все что с ним связано можно понять от чего Вам хочется крови )) К стати таких как Вы в той злополучной записке, Саша и назвал стадом! И от этого Вам хочется что бы он еще и перед Вам извинился! А я не состою в этом стаде! И передо мной за это извинятся не за что! У каждого есть выбор! Где он в Стаде или вне его ))
Овца не захотела быть в стаде...
d_fincher
d_fincher
   128 / 787
сегодня в 13:40
"Огромное спасибо за поддержку, быдло. Она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша".
tims
tims
   447 / 787
сегодня в 13:38
Вообще-то, сказавший "извиняюсь", извиняет сам себя. У Кокорина деньги кончились, чтобы свою маляву отдать на редактуру через адвоката?.. Извиняется перед болелами "Зенита" и перед клубом. А почему только сейчас? Да и не извинения главное в этой писанине, а напоминание его утверждения (по совету адвоката), что его хулиганские действия были ответом на некие оскорбления.Которых, кстати, присутствующие в кафе не слышали. Цель столь длинного и трудного для Кокорина письма - смягчить отношение общественности к своему хулиганскому поступку. Поздно, Кокорин. Судимость уже будет. Ну а срок или иная мера наказания, как приложение. Большой футбол для тебя закончен. И останешься ты в памяти сравнительно небольшого количества интересующихся футболом как зарвавшееся быдло...
VIPded
VIPded
   99 / 787
сегодня в 13:38
Следствие разберётся, кто там кого оскорблял...
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   237 / 787
сегодня в 13:30
Я правильно понял, что ты был в этом кафе, сидел рядом с Паком и слышал каждое его слово? Да ты ценнейший свидетель по данному делу. Осталось тебе напомнить об уголовной ответственности за дачу ложных свидетельских показаний. Там все серьезно. И такие случаи бывали. Будь осторожнее.
Да и читая ваши посты что вы всеми фибрами своей (душо...) ненавидите Зенит и все что с ним связано можно понять от чего Вам хочется крови )) К стати таких как Вы в той злополучной записке, Саша и назвал стадом! И от этого Вам хочется что бы он еще и перед Вам извинился! А я не состою в этом стаде! И передо мной за это извинятся не за что! У каждого есть выбор! Где он в Стаде или вне его ))
particular
particular ответил Сергей Саныч
   82 / 787
сегодня в 13:30
Урыли честного жигана И форшманули пацана, Маслина в пузо из нагана, Макитра набок - и хана! Не вынесла душа напряга, Гнилых базаров и понтов. Конкретно кипишнул бродяга, Попер, как трактор... и готов! (С.Кокорин. из раннего)
Писаки пишут, гОнор поднимая,
Парняги в клетке мягко @опу мнут,
Но тихо шьётся база правовая,
Для тех, кому впаяют жёсткий кнут...
(Из неопубликованного...)
4RT
4RT
   192 / 787
сегодня в 13:30
Это не извинение.Там закамуфлированно написано:"Меня подставили,а стул подбросили.Ваша Саша".
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   237 / 787
сегодня в 13:29
Я правильно понял, что ты был в этом кафе, сидел рядом с Паком и слышал каждое его слово? Да ты ценнейший свидетель по данному делу. Осталось тебе напомнить об уголовной ответственности за дачу ложных свидетельских показаний. Там все серьезно. И такие случаи бывали. Будь осторожнее.
Там и без меня было достаточно свидетелей! Которых давно опросили! И которые давно все рассказали! А Пак не только Кокорина оскорблял но и тех которые ему после оскорбления ничего не сделали! Вы читаете и смотрите только то что вам хочется увидеть и услышать?
борька
борька
   184 / 787
сегодня в 13:28
В Сизо нужно держать воров -чиновников, таких ка Мюллер, Чубацс, Пак, а над трудягами власть издевается еще с 17 года прошшлого столетия!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Коля58
   31 / 787
сегодня в 13:26
Смотря в какой форме! Напиши я сейчас то что сказал Пак о Вас, модерато тут же удалит этот пост! Так что не каждое замечание принимают КАК ВАМ ХОЧЕТСЯ! За иное можете и по плечу стулом заработать! Напишите кому либо что он Петух, а поле идите с ним на встречу!
Я правильно понял, что ты был в этом кафе, сидел рядом с Паком и слышал каждое его слово? Да ты ценнейший свидетель по данному делу. Осталось тебе напомнить об уголовной ответственности за дачу ложных свидетельских показаний. Там все серьезно. И такие случаи бывали. Будь осторожнее.
Коля58
Коля58 ответил armeec_♞
   237 / 787
сегодня в 13:26
Да хотя бы в ВашеЙ глупости в первом своем посте мне. Кто-то за кого-то топил и что-то там знал.
Вам крови хочется? Или в стране что то по другому? Вспоминайте Василеву! Давайте мы от Вас ждем постов с криками посадить их всех ... детей! Нет вы молчите и язык ваш далеко! Так что давайте без крови! Нарушение пустяковое, Вреда здоровью нет! Под хулиганку ни каким макаром не пришить! Поэтому и следствие затягивается!
berda2003
berda2003
   574 / 787
сегодня в 13:24
Два вопроса: 1.почему так много у нас публичного быдла? 2.почему быдло считает себя публичным?
Коля58
Коля58 ответил Ваня лучший
   237 / 787
сегодня в 13:23
Если человек воспринимает сделанное ему замечание как личное оскорбление, то его может исправить только реальный срок. Если человек ( Пак)просить пьянь вести себя приличнее в кафе, то это не оскорбление, а атрибут поведения нормального мужчины.
Смотря в какой форме! Напиши я сейчас то что сказал Пак о Вас, модерато тут же удалит этот пост! Так что не каждое замечание принимают КАК ВАМ ХОЧЕТСЯ! За иное можете и по плечу стулом заработать! Напишите кому либо что он Петух, а поле идите с ним на встречу!
armeec_♞
armeec_♞ ответил Коля58
сегодня в 13:23
В чем именно? Вы меня в чем то пытаетесь обвинить? Или просто сказать нечего?
Да хотя бы в ВашеЙ глупости в первом своем посте мне. Кто-то за кого-то топил и что-то там знал.
Коля58
Коля58 ответил armeec_♞
   237 / 787
сегодня в 13:20
Дело в том, что ВЫ не далеки от своего кумира.
В чем именно? Вы меня в чем то пытаетесь обвинить? Или просто сказать нечего?
Ваня лучший
Ваня лучший
   31 / 787
сегодня в 13:19
Если человек воспринимает сделанное ему замечание как личное оскорбление, то его может исправить только реальный срок. Если человек ( Пак)просить пьянь вести себя приличнее в кафе, то это не оскорбление, а атрибут поведения нормального мужчины.
Коля58
Коля58 ответил Казанский
   237 / 787
сегодня в 13:19
Шо за малява Сашка Бутырского на волю?А за "быдло народ" он ответить не желает?
Николай да Вы не такое пишете иногда и ничего! Не перед кем Вы не извиняетесь! Считаете себя правым!
armeec_♞
armeec_♞ ответил Коля58
сегодня в 13:19
Так в чем дело? Закусите! Но на свои!
Дело в том, что ВЫ не далеки от своего кумира.
Hypnoz
Hypnoz
   372 / 787
сегодня в 13:18
На пару лет посадят, да и ладно !
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