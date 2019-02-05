«Ростов» поздравил Роналду с днем рождения и сравнил его с Гацканом

«Ростов» поздравил с 34-летием нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Дончане сравнили звездного португальца со своим полузащитником Александром Гацканом, которому также 34 года.

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Сегодня исполняется 34 года Криштиану Роналду. Мы, конечно, поздравляем с днем рождения именитого португальца, но в составе нашей команды также выступает игрок, который является ровесником нападающего «Ювентуса».



Давайте сравним достижения обоих футболистов к 34-м годам pic.twitter.com/ma5hA3t0JC