Рапопорт: «„Зениту“ нужен еще один защитник»

Бывший наставник «Зенита» Борис Рапопорт оценил игру новичков команды Ярослава Ракицкого и Вильмара Барриоса в матче против «Дюделанжем».

Барриоса не очень хорошо знаю, но все-таки мне кажется, в опорной зоне должен быть игрок не только разрушительного плана. А уметь созидать и участвовать в атакующих действиях команды. Мне этот игрок показался более разрушительным. Это пока первые впечатления, надо подольше за ним последить.

Что касается Ракицкого. «Зениту» был нужен защитник, без сомнений. Я даже думаю, что необходим еще один игрок обороны. Но есть другой вопрос. Насколько долговечность украинца перспективна для команды. Все-таки возраст у него солидный для футболиста. Но опять же, всех рассудит сезон. Делать выводы пока рано.