Боярский: «Думаю, что Кокорин вернется в команду»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался по поводу возможного продления ареста нападающего Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Видел его письмо. Думаю, что он вернется в команду. Но по поводу Александра и Мамаева не очень хочу рассуждать. Эта тема нравственного характера, к спорту имеет мало отношения. Они получили то, что должны. В таком возрасте нужно быть взрослыми людьми. Это же поступок мальчишек, несерьезный.

Они отсидели свое? Понятия не имею. Это меня совершенно не интересует, отсидели они или нет. Тут никто ничего не может сделать, они сами испортили свои судьбы.