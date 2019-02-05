Игонин: «Пока доволен тем, что решен вопрос с усилением состава „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал товарищеский матч петербургского клуба с «Дюделанжем» из Люксембурга (0:0).

Пока доволен тем, что решен вопрос с усилением состава. Но как будут эти футболисты выглядеть в дальнейшем? После одного спарринга рано говорить об этом. О качестве покупки можно судить только со временем. Сейчас все делают выводы на основании публикуемой в СМИ информации о том, что Барриос – зверь в опорной зоне. Но хотелось бы в этом убедиться. А есть еще вопрос адаптации. Что касается счета, то хочется голов. Особенно, с учетом того, что «Зенит» выступал основной.