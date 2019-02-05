Колосков - о Кокорине: «Мое мнение – никаких арестов быть не должно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны быть выпущены из-под стражи.

Мое мнение – никаких арестов быть не должно. Проступок, который совершили Кокорин и Мамаев, не тянет на то, чтобы держать их под стражей. Бессмысленно рассуждать, продлят им срок задержания или нет, может, у следствия есть какие-то дополнительные доводы, но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали.