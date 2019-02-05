Колосков - о Кокорине: «Мое мнение – никаких арестов быть не должно»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Кубок
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Германия. Кубок
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.15 7 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2 3.1 3.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.16 6.6 15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 4.2 3.3 1.85
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Марсель -:-  Бордо 2.35 3.15 3.5
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб НантНант -:- Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза 2 3.4 3.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.45 4 7.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ирис Клуб де КруаИрис Клуб де Круа -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб КанКан - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 13 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.2 3.15 3.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун 2.1 3.4 3.25
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 3:0 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 3.15 3.1 2.25
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 3:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.35 3.95 14
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмиранте Браун (Буэнос-Айрес)Альмиранте Браун -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ 3.85 2.85 2.12
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 14 тур 1 X 2
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Институто (Кордоба)Институто 7.5 3.5 1.5
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 21 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас 1:0 Логотип футбольный клуб МидлендМидленд - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида 2:1 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
01:40 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:0 Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб НюрнбергНюрнберг 1.9 3.6 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 6.4 4.7 1.45
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия Д -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер 1.53 4.3 5.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 3.3 3.55 2.1
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа 2:1 Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс 4:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:0 Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 3:0 Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб СараевоСараево - - -
17:00 89’ Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
17:00 86’ Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1:1 Логотип футбольный клуб МариборМарибор 1.6 4.3 4.6
17:30 60’ Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички 1:0 Логотип футбольный клуб Ригас ФСРигас ФС - - -
17:30 58’ Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 0:2 Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХальмстадХальмстад -:- Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ТистедТистед - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
03:36 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 0:0 Логотип футбольный клуб ВеракрусВеракрус - - -
ГлавнаяНовости

Колосков - о Кокорине: «Мое мнение – никаких арестов быть не должно»

сегодня, 16:44

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает,  что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны быть выпущены из-под стражи.

Мое мнение – никаких арестов быть не должно. Проступок, который совершили Кокорин и Мамаев, не тянет на то, чтобы держать их под стражей. Бессмысленно рассуждать, продлят им срок задержания или нет, может, у следствия есть какие-то дополнительные доводы, но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали.

Ранее схожее мнение выразил бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дмитрий Комбаров: «ОПГ „Ромашка“ - это миф»
Сегодня, 18:35 Комментарии0
Дмитрий Комбаров: «Мы не „сливали“ Паршивлюка»
Сегодня, 18:28 Комментарии1
Дмитрий Комбаров: «Нас не заставляли поддерживать Глушакова»
Сегодня, 18:19 Комментарии3
Дмитрий Комбаров: «За свои слова Кафельникову придётся ответить»
Сегодня, 18:10 Комментарии15
Рапопорт: «„Зениту“ нужен еще один защитник»
Сегодня, 17:21 Комментарии6
Игонин: «Пока доволен тем, что решен вопрос с усилением состава „Зенита“»
Сегодня, 16:00 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил Aris
   292 / 785
сегодня в 18:33
Его нос давно оплачен миллионами , но первым руки распускать и махать кулами , а потом бежать в отделение МВД, это похоже на подставу.Так что вы задумайтесь за кого вы подписываетесь .
grazie100
grazie100 ответил Т34
   292 / 785
сегодня в 18:30
Когда первым бьешь кого- то в лицо, в ответ на это запросто могут сломать нос , разве это не логично 🐽?
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   428 / 785
сегодня в 18:10
Повальная коррупция, нищета пенсионеров, огромный разрыв в доходах населения, желание большой части молодежи навсегда покинуть страну-это не проблемы. А вот Кокорин с Мамаевым- да, это серьезно.
Т34
Т34
   7 / 785
сегодня в 18:01
Кому интересно твое мнение? И хотелось бы посмотреть на твое мнение, если бы тебе сломали нос или толпой попинали ногами. Не был бы ты в восторге и от "приголубившего" тебя стулом подвыпившего знаменитого футболиста. Автограф не стал бы просить. Короче, не тебе нанесли побои, значит арестов никаких не должно быть.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 17:58
было покушение на убийство чинуши табуреткой! Это 20 лет минимум!
tims
tims
   411 / 785
сегодня в 17:55
Твое мнение, старый перdун никого не интересует. А будешь вякать, достанут из архива оперативные дела по признакам коррупционности твоей деятельности в бытность начальником управления футбола Спорткомитета СССР, потом - президентом РФС. И есть еще люди из криминального мира, которые готовы много интересного о тебе рассказать. А заодно вспомнится твоя "продуктивная" деятельность на посту вице-президента, позже - высокопоставленного функционера ФИФА. Где ты, представляя СССР-Россию, практически всегда голосовал против своей страны, поддерживал решения направленные против советского, потом российского футбола и интересов государства. Очень ты держался за кресло в ФИФА, которая, прямо скажем, никогда не благоволила СССР и России. А ещё можно приглядеться к деятельности твоего сынка Кости на посту финансового директора федерации футбола... США (рпт. - США). Посему, закрой свою вонючую пасть...
ermak6848
ermak6848
   113 / 785
сегодня в 17:31
Это типа показать всем, что неприкасаемых в России Нет...
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
   5 / 785
сегодня в 17:23
но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали. вот если бы Колоскову по башке табуреткой прилетело, совсем бы по другому рассуждал.
Вот если бы ты на месте Кокоши оказался лишь за то что помахал табуретом
mangoх12
mangoх12
   5 / 785
сегодня в 17:18
Совершенно адекватно рссуждает авторитетный футбольный функционер , да виноват но не тянет на арест
1 команда
1 команда ответил EAGuar As
   255 / 785
сегодня в 17:15
Все должно быть по закону.
По закону фердун давно должен сгнить в Магадане, а Глушакову лет пять тюрьмы обеспечено.
EAGuar As
EAGuar As
   33 / 785
сегодня в 17:00
Все должно быть по закону.
castromen
castromen
   657 / 785
сегодня в 16:58
Вот удот,,
Aris
Aris
   349 / 785
сегодня в 16:57
Следующим для мордобоя может быть Колосков и К. Как же заговорит он после??? Вот так и рождается беззаконие! Не суд решает, а чиновник …. за мзду....
Zenit_84
Zenit_84
   67 / 785
сегодня в 16:55
Кто тебя слушать будет Колосков?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   155 / 785
сегодня в 16:51
Проступок? Мб преступление? Очередная тупоголовая чинуша
LOpp
LOpp
   8 / 785
сегодня в 16:50
но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали.


вот если бы Колоскову по башке табуреткой прилетело, совсем бы по другому рассуждал.
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   189 / 785
сегодня в 16:50
8го узнаем
С детства за Марибор
С детства за Марибор
   125 / 785
сегодня в 16:46
Сколько людей - столько мнений.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100