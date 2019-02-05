Колосков - о Кокорине: «Мое мнение – никаких арестов быть не должно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны быть выпущены из-под стражи.
Мое мнение – никаких арестов быть не должно. Проступок, который совершили Кокорин и Мамаев, не тянет на то, чтобы держать их под стражей. Бессмысленно рассуждать, продлят им срок задержания или нет, может, у следствия есть какие-то дополнительные доводы, но мое мнение было, есть и остается – Александр и Павел не сделали ничего такого, чтобы их арестовывали.
Ранее схожее мнение выразил бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец.
вот если бы Колоскову по башке табуреткой прилетело, совсем бы по другому рассуждал.
вот если бы Колоскову по башке табуреткой прилетело, совсем бы по другому рассуждал.