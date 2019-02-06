Сторона Мамаева предлагает залог в 6 млн рублей

сегодня, 13:45

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выступил на заседании в зале Мещанского суда Москвы. Напомним, футболиста обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

Доводы этого ходатайства повторяют доводы из предыдущего. Нужно критически отнестись к голословной позиции обвинения, а также учесть волокиту в процессе расследования этого дела. Тщательного и долгого расследования не требовалось, дело простое. Еще 3 декабря прокурором было установлено, что продление содержания под стражей было совершено с процессуальными нарушениями. Дайте Мамаеву воссоединиться с семьей и продолжить профессиональную деятельность. Надо избрать другую меру пресечения.

Сообщается, что сторона Мамаева предлагает залог в 6 миллионов рублей, тогда как мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина просит суд отпустить футболиста под залог в размере более 10 млн рублей.

Защита также сообщила, что у одного из детей Мамаева из-за разлуки с папой возникли психологические проблемы. Справка, свидетельствующая об этом, предоставлена суду.

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