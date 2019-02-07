Быстров - о Кокорине и Мамаеве: «Зачем мурыжить людей?»

Бывший игрок «Зенита» и «Краснодара» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которым суд продлил срок ареста до 8 апреля.

Все здравомыслящие люди понимают, что Кокорин и Мамаев никуда не исчезли бы. Они бы не делись никуда дальше своих клубов и мест проживания. Это очевидно для всех. Но судья, видимо, не настолько понимающий, раз принял такое решение. Следствие ведется настолько долго, что, наверное, у них есть какие-то факты. Может быть, там произошло убийство, а нам об этом не рассказывают. Считаю, что в противном случае следствие по подобному делу не может идти столько времени.

Давным-давно должны были завершить все и либо вынести приговор, либо выпустить ребят. Если судья решит, что Кокорин и Мамаев заслуживают наказания, то нужно это озвучить общественности. Зачем мурыжить людей, раз за разом продлевая срок на два месяца? По-моему, это неправильно.