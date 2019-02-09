Источник: Карадениз хочет работать тренером в РПЛ

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Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз недавно получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет работать ассистентом в команде РПЛ . У экс-футболиста есть предложения из Турции, но он хочет работать в России. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Гекденизу нравится в России — он многого добился в этой стране и хочет продолжать здесь работать. Уже сейчас ряд клубов РПЛ рассматривают возможность сотрудничества с Караденизом. Также к его персоне есть серьезный интерес на родине. Однако сам Гекдениз в этом вопросе отдает предпочтение России.

Напомним, что на днях Карадениз потребовал у казанского клуба возмещения долга по зарплате в размере 64 млн рублей.