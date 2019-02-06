«Рубин»: между уничтожением и спасением

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.85 3.55 4.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.7 3.5 2.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.2 5.25 1.37
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.55 3.2 2.85
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 3.4 2.8 2.2
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.75 2.45 9.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 77’ Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 0:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.17 3.05 3.8
19:00 1’ Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Рубин»: между уничтожением и спасением

сегодня, 18:00

Могут исчезнуть как серьезная боевая единица. «Соккер.ру» задается вопросом, нужен ли Казани футбол или долги добьют команду Бердыева? 

За что в УЕФА наказали казанцев?

Подписали соглашение, которое «Рубин» не смог выполнить. Под испанского тренера Грасию накупили игроков, которые не раскрылись и не принесли успехов в еврокубках – следовательно, премиальных. Бюрократическая машина УЕФА терпела долго, это ведь не самый гуманный суд в мире.

«Рубин» хотя бы получил конкретное наказание, а не бессмысленное и рассказывающее об эффективности судебной системы продление срока содержания под стражей, как Кокорин и Мамаев – казанцы не сыграют в еврокубках, если выйдут в них в этом сезоне. Но им важно получить путевку, чтобы штраф «сгорел». Если не справятся, то наказание перенесут и на следующий год.

Только после этого дисквалификацию автоматически аннулируют. Так что сейчас казанцы не могут не просто покупать дорогих игроков, но даже содержать ветеранов. И если одним отдали долги, то Караденизу 64 млн рублей задолжали – почти миллион долларов. Просят отнестись с пониманием, но Гекдениза могло возмутить, что с другими подписывали мировые, а его долг решили себе «простить».

Как бы новоиспеченное ООО «ФК Рубин» – стали частным клубом после муниципальных лет, не приказало долго жить такими темпами. Дела ведь не пошли в гору. Зато уход от прямой связи с бюджетом, вероятно, спас от повторения пути «Амкара» и компании. Впрочем, как знаем по горькому опыту «Анжи», у миллиардеров меняются расклады и порой перестают интересоваться бывшими игрушками и их состоянием.

Причем никого в этом случае нельзя винить. В РПЛ футбол не бизнес, а когда говорим о редких примерах частных инвестиций - хобби. «Рубин» и когда финансировался из государственной казны, и когда получал деньги от частного спонсора, оставался закрытым клубом. У них был огромный бюджет, а затем появились долги в районе 2 миллиардов рублей. Пришли дяди из УЕФА – погладили по голове хуками справа и слева.

В результате и штраф заплатили, и без еврокубков остаются. Вряд ли получится обжаловать решение в суде, ведь европейские чиновники правы. Бывшее руководство «Рубина» нарушало правила.

Бердыев разрушает «Рубин»?

Об известном тренере разное говорят, и часть из слухов точно правдивые. Но тут как с Каррерой, который якобы наживался на трансферах «Спартака». Нашли «стрелочника», перевели всеми усилиями вину на того, кто не может защитить себя и даже не пытался очернять «красно-белых», Глушакова, Измайлова или Федуна через прессу.

И кто в этой истории лучше выглядит? Конечно же, Массимо. Хотя глупо не признавать, что свои бои в «Спартаке» проиграл – и на поле, и особенно за его пределами. Тренера сожрали, а теперь отряд каннибалов радуется и вешает свои скелеты в чужой итальянский шкаф, который давно уже уехал на родину. В «Рубине» явно пытаются сделать нечто похожее.

Бердыев вернулся, но финансовые проблемы были задолго до его возвращения. Стало хуже не потому, что Курбан Бекиевич на борту, ведь контракты с Рыжиковым, Кудряшовым или Караденизом заключал не он. Как и с толпой испанцев, единственный толковый из которых умудрился повздорить с помощником тренера и его убрали из команды. Продавая игроков и расставаясь со всеми, кого можно отдать с выгодой для казны «Рубина», Бердыев пытается выиграть время.

Наивно полагать, что сейчас в Казани «моют» футбольные деньги, ведь мыть нечего. Не знаем, что было раньше, поскольку прокуратура в России работает со скоростью мертвой мухи, и желания разбираться в старых грехах в Татарстане не выявили. Но вешать на Бердыева то, что натворили в его отсутствие – ересь. У него свои грехи, чужие не нужны.

«Зенит» содержит «Рубин»?

Петербуржцы оказывают денежную помощь в обмен на футболистов. Но «Рубин» не возродить, продавая самых талантливых и ценных. Зато когда находятся клубы, которые отдают за одного Азмуна больше, чем стоит половина состава ЦСКА – у Бердыева появляются деньги, чтобы закрыть часть долгов, и формировать скромную заявку из свободных агентов.

Но вопрос не в том, спасется ли «Рубин» на поле - они сейчас довольно далеко от зоны вылета. Понятно, что у Бердыева хватает футбольных талантов как тренера и менеджера, связей и опыта, чтобы вырулить на дорогу в Лигу Европы через пару лет, даже не имея денег. Самый важный вопрос куда циничнее и не относится к разряду выживания ФК «Рубин» на футбольной карте.

Нужен ли Казани в высшей лиге клуб, стремящийся к высоким местам? Поскольку народ не ходит – посещаемость хуже, чем у «Урала» и ЦСКА, местные бизнесмены могут резонно заметить – люди голосуют ногами, вкладывать в этот проект нет смысла, пусть барахтается между 10-м и 12-м местами, главное, чтобы не вылетел. Но в таком случае Бердыеву, которому в августе будет 67, нет смысла оставаться.

Курбан Бекиевич неплохо поработал в Ростове-на-Дону, и хотя его пока не взяли ни в «Спартак», ни в «Зенит», все может измениться, ведь тренеров хороших мало. Казани будет лучше без Бердыева? Неправда, в нынешних условиях, которые еще хуже, чем пару лет назад, справиться с хаосом сможет только мастер. А желающих мало, и ни один из них не летит в «Рубин» на победных крыльях.

Так что есть еще один циничный вопрос: а будут ли протесты, если «Рубин» опустят в ФНЛ или вообще расформируют? Вряд ли хватит активной базы фанатов, да и не принято протестовать. Стадион новый построили. Чемпионства десятилетней давности были нужны, чтобы поставить себя на карте спортивной и не только. А теперь первое место занять нереально – клуб, чей тренер честно говорит, что рассмотрят все рыночные предложения по любому игроку, просто спасает то, что так долго создавал.

У «Рубина» все плохо, хотя если найдут в себе силы не выдумывать никакие новые схемы, а просто станут продуктивно работать, то самобытную команду спасут. Бердыев для этой работы подходит, держится на казанской бровке лучше, чем Моуриньо на льду.

Скоро ждем «драконов» в ФНЛ?

Если главный спонсор получит отмашку, что Казань устроит клуб ФНЛ, поскольку так дешевле – не сомневайтесь, «Рубин» окажется во второй лиге. Жители большого города не готовы поддерживать рационально играющую команду, и даже на именитых соперников, как в других местах, обычно не ходят. Сложно в таких условиях говорить о развитии клуба. Если долги будут копиться, а футболисты разбегаться, то «Рубин» может исчезнуть.

И при этом понятно, что никакой реакции не будет. «Амкар» и многие другие клубы похоронили, а никто ничего поделать не смог. Единственное, что сейчас спасает – хорошие результаты Бердыева, шестое место в трех пунктах от еврокубковой зоны, и тотальная бедность лидеров ФНЛ. Не было желающих подменить «Анжи». Но не думайте, что только в Махачкале нет денег на футбол. В Казани дела не лучше, но у них есть Бердыев, который закинет Азмуна за 12 миллионов евро, а весной могут и ЦСКА, и «Спартаку» сделать больно, как уже сделали «Зениту».

Клуб «Рубин» за последние годы многое натворил себе во вред, но первая команда всегда была из достойных мужиков, сражающихся на поле. Жаль, что в Казани не сумели прорекламировать их так, как в Ростове-на-Дону, где свою команду очень любят и принимают. Нигматуллин прав – нет вектора развития. Если «Рубин» в ближайшие два-три года не увеличит посещаемость хотя бы вдвое, не станет ближе к народу, то финансовые или футбольные успехи ни на что не повлияют. Футбол будущего в России завязан на интересе людей, и это должны понимать все – в Москве, Самаре, Екатеринбурге или Казани.

Быть может, выручит новый глава РПЛ, которого ждут после выборов президента РФС? Хочется в это верить, хотя у «Рубина» сейчас один мощный союзник – Бердыев. И чем чаще будут звучать заявления, что в его планы входит финансовый развал родного клуба, тем ближе день, когда у «драконов» союзников не останется. Долги перед Караденизом – позор, ведь это легенда клуба. Но от них никто не отказывается, и в целом расхлебывают кашу, завершенную до смены руководства. Винить тех, кто сейчас пробует реанимировать «Рубин», неверно.

Тем более, если Бердыев такой плохой, то почему со вчерашними детьми на поле обыграл могущественный богатый «Зенит»? Почему Курбана Бердыева поддерживает Навас, хотя его семья сто раз голосовала за возвращение домой в теплые края? Владимир Гранат согласился на трехкратное урезание зарплаты, чтобы дальше помогать «Рубину». Уверены, что российские футболисты «Спартака», «Зенита» или «Локомотива» в критической для клуба финансовой ситуации поступили бы так же?

«Рубин» в пограничном состоянии. Они к финалу Кубка России, месту в первой пятерке и воспитанию парочки молодых ребят для сборной так же близки, как к расформированию, скатыванию на дно РПЛ или вылету в ФНЛ после финансового коллапса. Нужно продумать концепцию взаимодействия с фанатами – в этом Бердыев всегда был бездарен и требовал поддержки. Но в тактике всегда порядок, а хитрые продажи и подписания – если разрешат регистрацию новичков, ведь несколько раз запрещали, могут привести к сюрпризам для фаворитов РПЛ и Кубка России.  

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   117 / 761
сегодня в 18:54
Что правда то правда, КББ неплохо поработал в фк "Ростов", а еще лучше работал в связке с Сарсанией (царствие ему небесное) сразу после ухода из Донского клуба...Так что автору не следует слишком отбелять его, с одной стороны это классный тренер, а с другой аферист ничуть не хуже - этакий двуликий Янус...А деньги за Азмуна Казанскийа клуб не увидит, поскольку он собственность Бердыева...
beefs
beefs
   133 / 761
сегодня в 18:48
Рынок в действии...
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   55 / 761
сегодня в 18:46
Фармклуб скоро уничтожат,тогда и за хозяев из зенита возьмутся. ))))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   45 / 761
сегодня в 18:33
Бердый-уничтожение!
ЦСКА Москва навсегда
ЦСКА Москва навсегда
   5 / 761
сегодня в 18:07
Туркменский вор добьет Рубин!
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 761
сегодня в 18:00
После туркмена в клубах одна выжженная земля. Он в Рубине своего добился. Все финансовые потоки на нем замыкаются. Гыгыгы
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