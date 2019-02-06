«Рубин»: между уничтожением и спасением

сегодня, 18:00

Могут исчезнуть как серьезная боевая единица. «Соккер.ру» задается вопросом, нужен ли Казани футбол или долги добьют команду Бердыева?

За что в УЕФА наказали казанцев?

Подписали соглашение, которое «Рубин» не смог выполнить. Под испанского тренера Грасию накупили игроков, которые не раскрылись и не принесли успехов в еврокубках – следовательно, премиальных. Бюрократическая машина УЕФА терпела долго, это ведь не самый гуманный суд в мире.

«Рубин» хотя бы получил конкретное наказание, а не бессмысленное и рассказывающее об эффективности судебной системы продление срока содержания под стражей, как Кокорин и Мамаев – казанцы не сыграют в еврокубках, если выйдут в них в этом сезоне. Но им важно получить путевку, чтобы штраф «сгорел». Если не справятся, то наказание перенесут и на следующий год.

Только после этого дисквалификацию автоматически аннулируют. Так что сейчас казанцы не могут не просто покупать дорогих игроков, но даже содержать ветеранов. И если одним отдали долги, то Караденизу 64 млн рублей задолжали – почти миллион долларов. Просят отнестись с пониманием, но Гекдениза могло возмутить, что с другими подписывали мировые, а его долг решили себе «простить».

Как бы новоиспеченное ООО « ФК Рубин» – стали частным клубом после муниципальных лет, не приказало долго жить такими темпами. Дела ведь не пошли в гору. Зато уход от прямой связи с бюджетом, вероятно, спас от повторения пути «Амкара» и компании. Впрочем, как знаем по горькому опыту «Анжи», у миллиардеров меняются расклады и порой перестают интересоваться бывшими игрушками и их состоянием.

Причем никого в этом случае нельзя винить. В РПЛ футбол не бизнес, а когда говорим о редких примерах частных инвестиций - хобби. «Рубин» и когда финансировался из государственной казны, и когда получал деньги от частного спонсора, оставался закрытым клубом. У них был огромный бюджет, а затем появились долги в районе 2 миллиардов рублей. Пришли дяди из УЕФА – погладили по голове хуками справа и слева.

В результате и штраф заплатили, и без еврокубков остаются. Вряд ли получится обжаловать решение в суде, ведь европейские чиновники правы. Бывшее руководство «Рубина» нарушало правила.

Бердыев разрушает «Рубин»?

Об известном тренере разное говорят, и часть из слухов точно правдивые. Но тут как с Каррерой, который якобы наживался на трансферах «Спартака». Нашли «стрелочника», перевели всеми усилиями вину на того, кто не может защитить себя и даже не пытался очернять «красно-белых», Глушакова, Измайлова или Федуна через прессу.

И кто в этой истории лучше выглядит? Конечно же, Массимо. Хотя глупо не признавать, что свои бои в «Спартаке» проиграл – и на поле, и особенно за его пределами. Тренера сожрали, а теперь отряд каннибалов радуется и вешает свои скелеты в чужой итальянский шкаф, который давно уже уехал на родину. В «Рубине» явно пытаются сделать нечто похожее.

Бердыев вернулся, но финансовые проблемы были задолго до его возвращения. Стало хуже не потому, что Курбан Бекиевич на борту, ведь контракты с Рыжиковым, Кудряшовым или Караденизом заключал не он. Как и с толпой испанцев, единственный толковый из которых умудрился повздорить с помощником тренера и его убрали из команды. Продавая игроков и расставаясь со всеми, кого можно отдать с выгодой для казны «Рубина», Бердыев пытается выиграть время.

Наивно полагать, что сейчас в Казани «моют» футбольные деньги, ведь мыть нечего. Не знаем, что было раньше, поскольку прокуратура в России работает со скоростью мертвой мухи, и желания разбираться в старых грехах в Татарстане не выявили. Но вешать на Бердыева то, что натворили в его отсутствие – ересь. У него свои грехи, чужие не нужны.

«Зенит» содержит «Рубин»?

Петербуржцы оказывают денежную помощь в обмен на футболистов. Но «Рубин» не возродить, продавая самых талантливых и ценных. Зато когда находятся клубы, которые отдают за одного Азмуна больше, чем стоит половина состава ЦСКА – у Бердыева появляются деньги, чтобы закрыть часть долгов, и формировать скромную заявку из свободных агентов.

Но вопрос не в том, спасется ли «Рубин» на поле - они сейчас довольно далеко от зоны вылета. Понятно, что у Бердыева хватает футбольных талантов как тренера и менеджера, связей и опыта, чтобы вырулить на дорогу в Лигу Европы через пару лет, даже не имея денег. Самый важный вопрос куда циничнее и не относится к разряду выживания ФК «Рубин» на футбольной карте.

Нужен ли Казани в высшей лиге клуб, стремящийся к высоким местам? Поскольку народ не ходит – посещаемость хуже, чем у «Урала» и ЦСКА , местные бизнесмены могут резонно заметить – люди голосуют ногами, вкладывать в этот проект нет смысла, пусть барахтается между 10-м и 12-м местами, главное, чтобы не вылетел. Но в таком случае Бердыеву, которому в августе будет 67, нет смысла оставаться.

Курбан Бекиевич неплохо поработал в Ростове-на-Дону, и хотя его пока не взяли ни в «Спартак», ни в «Зенит», все может измениться, ведь тренеров хороших мало. Казани будет лучше без Бердыева? Неправда, в нынешних условиях, которые еще хуже, чем пару лет назад, справиться с хаосом сможет только мастер. А желающих мало, и ни один из них не летит в «Рубин» на победных крыльях.

Так что есть еще один циничный вопрос: а будут ли протесты, если «Рубин» опустят в ФНЛ или вообще расформируют? Вряд ли хватит активной базы фанатов, да и не принято протестовать. Стадион новый построили. Чемпионства десятилетней давности были нужны, чтобы поставить себя на карте спортивной и не только. А теперь первое место занять нереально – клуб, чей тренер честно говорит, что рассмотрят все рыночные предложения по любому игроку, просто спасает то, что так долго создавал.

У «Рубина» все плохо, хотя если найдут в себе силы не выдумывать никакие новые схемы, а просто станут продуктивно работать, то самобытную команду спасут. Бердыев для этой работы подходит, держится на казанской бровке лучше, чем Моуриньо на льду.

Скоро ждем «драконов» в ФНЛ ?

Если главный спонсор получит отмашку, что Казань устроит клуб ФНЛ , поскольку так дешевле – не сомневайтесь, «Рубин» окажется во второй лиге. Жители большого города не готовы поддерживать рационально играющую команду, и даже на именитых соперников, как в других местах, обычно не ходят. Сложно в таких условиях говорить о развитии клуба. Если долги будут копиться, а футболисты разбегаться, то «Рубин» может исчезнуть.

И при этом понятно, что никакой реакции не будет. «Амкар» и многие другие клубы похоронили, а никто ничего поделать не смог. Единственное, что сейчас спасает – хорошие результаты Бердыева, шестое место в трех пунктах от еврокубковой зоны, и тотальная бедность лидеров ФНЛ . Не было желающих подменить «Анжи». Но не думайте, что только в Махачкале нет денег на футбол. В Казани дела не лучше, но у них есть Бердыев, который закинет Азмуна за 12 миллионов евро, а весной могут и ЦСКА , и «Спартаку» сделать больно, как уже сделали «Зениту».

Клуб «Рубин» за последние годы многое натворил себе во вред, но первая команда всегда была из достойных мужиков, сражающихся на поле. Жаль, что в Казани не сумели прорекламировать их так, как в Ростове-на-Дону, где свою команду очень любят и принимают. Нигматуллин прав – нет вектора развития. Если «Рубин» в ближайшие два-три года не увеличит посещаемость хотя бы вдвое, не станет ближе к народу, то финансовые или футбольные успехи ни на что не повлияют. Футбол будущего в России завязан на интересе людей, и это должны понимать все – в Москве, Самаре, Екатеринбурге или Казани.

Быть может, выручит новый глава РПЛ , которого ждут после выборов президента РФС ? Хочется в это верить, хотя у «Рубина» сейчас один мощный союзник – Бердыев. И чем чаще будут звучать заявления, что в его планы входит финансовый развал родного клуба, тем ближе день, когда у «драконов» союзников не останется. Долги перед Караденизом – позор, ведь это легенда клуба. Но от них никто не отказывается, и в целом расхлебывают кашу, завершенную до смены руководства. Винить тех, кто сейчас пробует реанимировать «Рубин», неверно.

Тем более, если Бердыев такой плохой, то почему со вчерашними детьми на поле обыграл могущественный богатый «Зенит»? Почему Курбана Бердыева поддерживает Навас, хотя его семья сто раз голосовала за возвращение домой в теплые края? Владимир Гранат согласился на трехкратное урезание зарплаты, чтобы дальше помогать «Рубину». Уверены, что российские футболисты «Спартака», «Зенита» или «Локомотива» в критической для клуба финансовой ситуации поступили бы так же?