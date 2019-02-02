Подлинная слабость «Спартака»

сегодня, 16:00

Говорят о спартаковском футболе и о кадрах, а «Соккер.ру» обращает внимание на проблему, которую Кононову перекрыть сложнее всего.

Рецепт спартаковских поражений

«Спартак» терял очки в 9 турах РПЛ из 17. Проиграл 5 поединков, как «Зенит» или «Локомотив». И в четырех случаях общая деталь – пропускали первыми. Причем играли не против прямых привычных конкурентов, что важно.

Встречались с «Уфой», «Уралом», «Ростовом» и «Ахматом». Лишь пятое поражение с другим сюжетом. Вели 1:0, 2:1, «Арсенал» Кононова отыгрывался, а потом забил Мирзов. Но у «Спартака» было полчаса дома, чтобы показать волю…

Единственное исключение в РПЛ – поединок с «Крыльями Советов», ведь выиграли 3:1, пропустив первыми. Но статистика всего чемпионата неважная. 5 поражений в 6 играх. Если соперник повел, то победу «Спартака» ждите в 16.7 % случаев, очень редко.

Неужели «Спартак» настолько безвольный? Для проверки наблюдения заглянем в прошлый сезон. Тогда было меньше скандалов и больше трофейных надежд. Зато спрятались 6 поединков, когда соперник забивал первым. Уступили в 4, и лишь раз была волевая победа.

Причем проиграли «Уралу», «Ахмату» и «Динамо» в последних турах. А победили «Уфу» и свели игру к ничьей 2:2 с «Ростовом» еще в 2017 году. Так что фиксируем зловещую дату. Серия началась 15 апреля 2018 года, когда «Урал» забил на 37-й минуте, а у «Спартака» была уйма времени, чтобы отыграться.

Каррера обронил фразу, что все сломалось после «апрельских событий». Вероятно, намекал на вылет от «Тосно», но в 5 последних турах РПЛ «Спартак» собрал 3 поражения в играх, когда середняки открывали счет голам. И каждый раз у фаворита было время и контроль над игрой.

В прошлом чемпионате можно было 7 раз проявить волю к победе, уступая по ходу матчей. Но есть всего один победный камбэк против «Уфы». Им проиграли дома в чемпионском сезоне, поэтому настроились и отомстили? Впрочем, общая картина не меняется – шесть неудач против одного успеха.

Если взять 47 последних матчей «Спартака» в чемпионате, то в 13 нужен был перелом. Победили только в 2 играх, в 11 теряли очки. В текущем сезоне ситуация ухудшилась, ведь волевые ничьи исключили из меню. «Спартак» хорош, но только если первым забил. А если ход делает соперник – начинается паника.

Футболисты «красно-белых» зачастую сохраняют концентрацию и аккуратность для грандов, но недооценивают более скромных соперников. Было лишь два диких исключения за полтора года. Сумасшедший матч против «Локомотива», когда «Спартак» сначала вел в счете, а потом уступал и проиграл 3:4. И влет «Зениту» - 1:5.

К слову, в прошлом чемпионате у «Спартака» случилось 6 поражений, в четырех случаях пропускали первыми. Когда почти все поражения случаются по одному сценарию, причем часто уступают тем, кого должны обыгрывать по умолчанию, речь о симптоме. «Красно-белые» редко балуют волевыми успехами, имея для камбэка всё необходимое.

Болезнь сказывается на еврокубках

В Лиге чемпионов поначалу скрывали склонности. И «Марибор», и «Ливерпуль», получившие ничьи 1:1, изначально уступали «Спартаку» в счете. Но во втором круге группового тура пропускали первыми от «Севильи» и «Ливерпуля», а результаты вы знаете, уступили 1:2 и 0:7.

Не всегда «плывут» в таких случаях, но вспомните странное домашнее поражение от «Атлетика». Атаковали, но пропустили первыми и скушали три гола до перерыва. Причем тут важно вспомнить о стандартной реакции «Спартака» на пропущенный мяч. Срываются на высокие атаки, а мемом стала картинка, где толпа соперников и один защитник москвичей с подписью: «Помогите!»

Болезнь безволия сказалась и на результатах Лиги Европы нового сезона. «Рапид» забил первым – москвичи проиграли 0:2. С «Вильярреалом» устроили нечто невообразимое, чтобы не уступить – счет 3:3. С «Рейнджерс» получили волевую победу – 4:3. Как видите, когда соперник достаточно глупенький, чтобы предложить размен ударами, ведя в счете, то «Спартак» в своей тарелке.

А стоит оппоненту рационально и расчетливо удерживать преимущество – как «Севилья», «Атлетик», «Ливерпуль» или «Вильярреал», то получите четыре поражения с общим счетом 2:14. Даже без исторически самого крупного влета в истории «Спартака» остается разница 2:7. Огромный разрыв, хотя против испанских клубов «Спартак» мог и должен был отыгрываться, даже пропустив первым.

«Севилью» дома вынесли 5:1. «Атлетик» в Бильбао обыграли 2:1, а могли и крупнее. «Желтая субмарина» отыгралась в Москве на 96-й минуте усилиями Касорлы. Получается, «Спартак» не только в РПЛ теряет очки с теми, кого после своего стартового гола почти наверняка бы обыграл. В еврокубках упустили плей-офф ЛЧ и ЛЕ именно из-за неумения реагировать на счет 0:1 в пользу соперников.

Кононову будет сложно все исправить

Заметна моральная неготовность команды отыгрываться, независимо от класса оппонентов. И тут Кононов явно не помощник. Специалист покинул «Краснодар», который планомерно идет к борьбе за первое место, поскольку психологически не был чемпионом России. В «Ахмате» твердой рукой не управлял.

В «Арсенале» создал результативную и веселую команду. Но туляки у зоны вылета. Так что разговоры о возвращении «спартаковского стиля» – полная глупость. Кто вам сказал, что манера времен Романцева не проистекала из тотального перевеса над всеми? Будь в те годы мощнее и богаче ЦСКА и «Зенит», манера игры могла быть другой.

«Спартак» в 80-х свято исповедовал стиль. Но выиграл 2 чемпионских титула из 10, поскольку конкурентами были «Динамо Киев» и «Днепр». Стеночки не ведут к титулам. Одновременно сейчас все успешные, доминирующие команды играют плюс-минус одинаково. Именно в пас, именно в атаку, как спартаковской душе угодно. Поэтому скорее важно говорить об оптимальной тактике. Так «4-3-3» или «4-4-2»?

Федун ведь правильно сформулировал – устал верить, подавайте победы. И, как показывает анализ, ключом являются не матчи с прямыми конкурентами, а реакция на счет 0:1 с середняками. Волевых качеств «Спартаку» катастрофические не хватает. Например, сумма xG «красно-белых» и оппонентов в пяти проигранных турах РПЛ этого сезона – 5.15 против 8.15. «Красно-белые» теряются, если соперник ведет. Им уже не важно, кто перед ними, «Зенит» или «Уфа».

По общим цифрам «Спартак» часто один из лидеров, по результатам – четвертая-пятая команда РПЛ на данный момент. Так что смотрите весной за реакцией Кононова в матчах, когда знаменитая защита «Спартака» пропустит первой. От действий в таких поединках будет зависеть окончательный итог сезона. К слову, в Кубке России такая же история – если «Урал» дома забьет первым, не факт, что дождемся от «Спартака» двух голов и полуфинала без овертайма.

Не прокачают характер – разочаруют

Пора превратить «Спартак» в волевую команду. Каррера в чемпионском сезоне во всех пяти проигранных турах видел то, что его команда пропускала первой. Но тогда москвичи в 14 матчах собирали сухие победы – успешно компенсировали безвольность.

А теперь соперники изучили темперамент фаворита. Как только отключаешь кислород, питающий традиционную нахрапистость «Спартака» (для ее описания идеально подходил стиль Промеса – взрывной, но аритмичный и затухающий в сложных матчах), то достаточно забить первыми, чтобы команда Кононова была в шаге от провала.

Правильно, что на сборах не испугались гола «Ростова». Но это был товарищеский матч. Посмотрим, что изменится в официальных. Кононов многое может дать «Спартаку», но ему будет сложно наладить дела в команде с нравом холериков. Слишком часто к поражениям вел первый пропущенный мяч, причем в основном от середняков.

«Уфа», «Крылья Советов», «Ростов» и «Арсенал» обыгрывали «Спартак» Карреры в чемпионском сезоне. По тому же сценарию, что и «Зенит». Причем только с последним соперником отчаянно сопротивлялись, да и могут предъявить претензии по судейству. Впрочем, когда нет воли у коллектива с кучей ветеранов, то вопросы не только к тренерам.

Чтобы проиграть, всегда нужно уступать в счете, иначе не бывает. Вот только фавориты в матчах с середняками к таким поворотам готовы. А «Спартак» именно фаворит – чемпион и третий призер двух последних лет, а сейчас в двух очках от зоны ЛЧ . Так что если склепают волевую команду мужиков, которые не трясутся, когда пропускают – весна сложится успешно.

Конечно, можно еще не пропускать вовсе, как в чемпионском сезоне с «сухарями», или постоянно забивать первыми. Но, как показывает практика наблюдений за обороной «Спартака», идеальные отрезки у них случаются редко. Значит, если не будут готовыми к волевым победам – общий результат сезона точно разочарует.

Большое испытание для Кононова, у которого есть репутация безвольного наставника, недостаточно жесткого. Пришел в команду, где волю демонстрируют случайными порциями. За что поплатились – «Локомотив» стал чемпионом, ЦСКА пошел в группу ЛЧ , а «Спартак» вылетел из ЛЕ , поскольку на первые голы «Рапида» и «Вильярреала» не ответил ничем внятным.

Зарабатывать три очка в плохой вечер – одна из особенностей чемпионов. У «Спартака» победы, когда все получается. Ничьи – если ведут и позволяют сопернику отыграться. А волевых побед, если пропустили первыми, почти нет. Кононов знает, что у «Зенита» и Семака похожая беда, но проблемы конкурентов не означают, что «Спартаку» можно сидеть и ждать, что лидер сам себя свергнет.

Коллектив капитана Глушакова третий сезон подряд безвольный и паникующий при наименьшей реальной опасности. Хороши, только если соперник играет так, как «Спартаку» удобно. Пора не о своем стиле столько говорить, а начать анализировать соперников. Дополнительно помним эпичные ничьи, когда позволяли очень слабым соперникам отыгрываться…

Но безвольные поражения, когда полно времени для камбэка, должны настораживать Кононова в первую очередь. Отсутствие железной воли к победе и его ахиллесова пята, и «Спартака».